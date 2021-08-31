Transfer ne zaman bitiyor? Süper Lig’de 2021 transfer sezonu ne zaman bitecek?

Transfer ne zaman bitiyor? 2021 transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021 transfer sezonunda son durum futbol severler tarafından merak ediliyor. Ligde başarılı olmak için kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar, son transferleri yaparak kadrolarında düzenlemeye gidiyor. Peki; 2021 transfer ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte detaylar!