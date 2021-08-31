Transfer ne zaman bitiyor? Süper Lig’de 2021 transfer sezonu ne zaman bitecek?

Transfer ne zaman bitiyor? 2021 transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021 transfer sezonunda son durum futbol severler tarafından merak ediliyor. Ligde başarılı olmak için kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar, son transferleri yaparak kadrolarında düzenlemeye gidiyor. Peki; 2021 transfer ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte detaylar!
TRANSFER NE ZAMAN BİTİYOR?
Birinci transfer ve tescil dönemi 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona erecekti ancak TFF'den yapılan açıklamayla yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesi kararlaştırıldı.
Buna göre, 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde bitecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İkinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF kararı sonrasında bu tarihler de 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde biteceğini belirtti.
Süper Lig 4. hafta fikstürü
Gaziantep FK-Antalyaspor
Karagümrük-Adana Demirspor
Beşiktaş-Y.Malatyaspor
Trabzonspor-Galatasaray
Alanyaspor-Giresunspor
Kayserispor-Kasımpaşa
İH Konyaspor-Altay
Fenerbahçe-Sivasspor
Göztepe-M.Başakşehir
Ç.Rizespor-Hatayspor