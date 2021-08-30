Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Batshuayi taraftarı mest etti

Kartal'ın iki yıldızı Alex Teixeira ve Batshuayi, Karagümrük maçında döktürdü.
İki yıldızın transferi için 'Tam isabet' yorumları yapıldı.
Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, ilk kez 11'de başladığı karşılaşmada klasını konuşturdu...
Kartal'ın iki yıldızı Alex Teixeira ve Batshuayi, Karagümrük maçında döktürdü.
İki yıldızın transferi için 'Tam isabet' yorumları yapıldı.
Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, ilk kez 11'de başladığı karşılaşmada klasını konuşturdu...
SAMBACI KLASINI GÖSTERDİ
10 aydır maç yapmayan ve formsuz olacağı düşünülen Brezilyalı yıldız, gol vuruşundaki ustalığıyla dikkat çekti. Taraftarın gönlünü kazanmayı başardı.
BATSHUAYİ ÇOK GOL ATAR!
Batshuayı çevik hareketleri ve sürekli atakların içinde olma isteğiyle olumlu not aldı. Çok gol atacağının sinyalini verdi.