Samet Aybaba dönemi sona erdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

SİVAS VE GÖZTEPE PUANLARI PAYLAŞTI

Süper Lig'in iki iddialı takımının mücadelesinde Sivasspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı. Sivasspor sahasında oynadığı maçta 11. dakikada Goutas ile 1-0 öne geçerken, Göztepe bu gole 51'de Halil Akbunar ile yanıt verdi. 66'da bir kez daha sahne alan Goutas, Sivas'ı 2-1 öne geçirdi. 70'te Kayode'nin atılmasıyla Yiğidolar 10 kişi kaldı. Maçta son sözü 84. dakikada Beykan Şimşek söyledi ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.