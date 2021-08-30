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    Samet Aybaba dönemi sona erdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Açıklamada "Çok değerli A. Demirspor taraftarları, aldığımız karar gereği, Samet Aybaba hoca ile anlaşarak yollarımızı ayırdık" denildi.

    Samet Aybaba dönemi sona erdi

    Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Açıklamada "Çok değerli A. Demirspor taraftarları, aldığımız karar gereği, Samet Aybaba hoca ile anlaşarak yollarımızı ayırdık" denildi.

    KAYSERİ'DE KARAMAN FARKI
    Süper Lig'e Altay yenilgisi ile başlayan Kayserispor, yeni hocası ile çıktığı 2 maçta 4 puan kazandı. Karamanlı Kayseri, evinde A.Demir ile 1-1 berabere kalırken Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yendi.

    BEŞİKTAŞ 3 GÜN İZİNLİ
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli arayı fırsat bilerek takımına 3 gün izin verdi. Bu arada milli futbolcular da milli takım kamplarına katılmak için ayrıldı.

        MONTERO OPSİYONLU GELİYOR!
        Beşiktaş, Diego Simione'nin kadroda düşünmediği 22 yaşındaki futbolcu konusunda Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon da Beşiktaş forması giyen İspanyol futbolcu bu kez satın alma opsiyonu ile kiralanacak. Genç stoperin 1-2 gün içerisinde İstanbul'a gelip imza atması bekleniyor.

        GÜVEN İÇİN KARAR GÜNÜ
        Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Lecce'ye kiraladığı Güven Yalçın'a yeni talip var. İngiltere Championchip takımlarından Nottingham Forest Güven'i istedi. Sergen Yalçın'ın izin vermesi durumunda Güven İngiliz ekibine kiralanacak. Karar bugün verilecek.

        MANİSA GÜMBÜR GÜMBÜR
        TFF 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Manisa böylelikle ligdeki 3. maçını da kazanıp puanını 9'a yükseltti. Manisa'nın gollerini Kouter, Nizamettin ve Tormin kaydetti. Diğer sonuçlar: Erzurum- Bandırma: 1-0, Denizlispor- Ankaragücü: 0-3, İstanbulspor-Altınordu: 3-0.

            SULTANLAR ÇEYREK FİNALDE
            Filenin Sultanları tam yol ileri... A Milli Kadın Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 mağlup etti. Milli Takımımız bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. Çekya karşısında ilk seti 25-14 kazanan Milliler, ikinci seti ise 25-22 kaybetti. 3. seti 25-14, 4. seti ise 25-13'lük skorlarla kazanan Filenin Sultanları, parkeden 3-1 galip ayrıldı. Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

            SİVAS VE GÖZTEPE PUANLARI PAYLAŞTI
            Süper Lig'in iki iddialı takımının mücadelesinde Sivasspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı. Sivasspor sahasında oynadığı maçta 11. dakikada Goutas ile 1-0 öne geçerken, Göztepe bu gole 51'de Halil Akbunar ile yanıt verdi. 66'da bir kez daha sahne alan Goutas, Sivas'ı 2-1 öne geçirdi. 70'te Kayode'nin atılmasıyla Yiğidolar 10 kişi kaldı. Maçta son sözü 84. dakikada Beykan Şimşek söyledi ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

            OKÇULUKTA GÜMÜŞ ALDIK
            Paralimpik Oyunları'nda Milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
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            Haberler Spor Samet Aybaba dönemi sona erdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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