Samet Aybaba dönemi sona erdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Açıklamada "Çok değerli A. Demirspor taraftarları, aldığımız karar gereği, Samet Aybaba hoca ile anlaşarak yollarımızı ayırdık" denildi.
KAYSERİ'DE KARAMAN FARKI
Süper Lig'e Altay yenilgisi ile başlayan Kayserispor, yeni hocası ile çıktığı 2 maçta 4 puan kazandı. Karamanlı Kayseri, evinde A.Demir ile 1-1 berabere kalırken Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yendi.
BEŞİKTAŞ 3 GÜN İZİNLİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli arayı fırsat bilerek takımına 3 gün izin verdi. Bu arada milli futbolcular da milli takım kamplarına katılmak için ayrıldı.