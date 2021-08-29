Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer açıklaması: Gelenler de gidenler de olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçı sonrası transfer açıklamasında bulundu. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki rakiplerini değerlendiren Terim, "UEFA zaten önemli bir kuruluş. 'Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi'dir, ben ona öyle bir kura çekeyim' dediler. Şampiyonlar Ligi gibi kura çektik. UEFA bizi düşündü, onların yeri burası dedi. En ağır kurayı biz çektik, zor takımlar ama o günlerde biz daha iyi olacağız. Onların atmosferi buradan daha başkadır. Herkesle çata çat oynayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki rakiplerini değerlendiren Terim, "UEFA zaten önemli bir kuruluş. 'Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi'dir, ben ona öyle bir kura çekeyim' dediler. Şampiyonlar Ligi gibi kura çektik. UEFA bizi düşündü, onların yeri burası dedi. En ağır kurayı biz çektik, zor takımlar ama o günlerde biz daha iyi olacağız. Onların atmosferi buradan daha başkadır. Herkesle çata çat oynayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.
"TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Transfer çalışmaları hakkında gelen soruya ise Terim, "Bir yandan bazı oyuncularla ayrılma konuşmaları yapılıyor, artık sonuna geldik. Bazılarıyla ilişkimiz devam ediyor. Birkaç günde onları da hallederiz inşallah. Ne olursa olsun, gidenlerle, gelenlerle UEFA listesini verinceye, federasyona listeyi verinceye kadar zamanımız var, çalışıyoruz" şeklinde konuştu.