Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu spor gündemini takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırmayı başardı. 6 karşılaşmayı da galibiyetle sonuçlandıran Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye - Polonya çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!
TÜRKİYE POLONYA ÇEYREK FİNAL VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Polonya çeyrek final maçı 31 Ağustos Salı günü 20.30'da TRT 1'de naklen yayınlanacak.
Şampiyonada 8'li finaller 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.
Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.
TÜRKİYE 2 İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ELDE ETTİ
Organizasyonda Rusya 6 kez şampiyonluk elde ederken, Sırbistan ise 3 defa mutlu sona ulaştı. Polonya, Batı Almanya ve İtalya 2'şer kez kupayı müzelerine götürürken, Çekoslovakya, Hollanda ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.