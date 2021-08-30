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    • 30.08.2021 08:06
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    Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye - Polonya çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda?

    Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu spor gündemini takip edenler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. D Grubu'nda üstün başarı göstererek 6 karşılaşmayı da galibiyetle sonuçlandıran Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya gelecek. Büyük maç için gerekli detaylar vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye - Polonya çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye - Polonya çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda?

    Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu spor gündemini takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırmayı başardı. 6 karşılaşmayı da galibiyetle sonuçlandıran Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye - Polonya çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

    TÜRKİYE POLONYA ÇEYREK FİNAL VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

    Türkiye-Polonya çeyrek final maçı 31 Ağustos Salı günü 20.30'da TRT 1'de naklen yayınlanacak.

    Şampiyonada 8'li finaller 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

    Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

    TÜRKİYE 2 İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ELDE ETTİ

    Organizasyonda Rusya 6 kez şampiyonluk elde ederken, Sırbistan ise 3 defa mutlu sona ulaştı. Polonya, Batı Almanya ve İtalya 2'şer kez kupayı müzelerine götürürken, Çekoslovakya, Hollanda ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.

    Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.

        GRUPTAN NAMAĞLUP LİDER ÇIKTILAR

        Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları, sadece ilk maçta Romanya'ya set vermişti.

        Türkiye, Ukrayna'yı D grubunda geçen hafta oynanan maçta 25-14, 25-19, 26-24'lük sonuçlarla set vermeden 3-0 yenmişti.

        ÇEKYA MAÇININ ÖZETİ

        Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmaya etkili bloklarla 4-1'lik seriyle başlayan Türkiye, ilk seti rahat bir şekilde 25-13 aldı.

        İkinci sete iyi başlayamayan A Milli Takım, 8-2 geriye düştü. Milliler, farkı bir sayıya (11-12) indirse de ikinci seti 25-22 kaybetti: 1-1

        Hande Baladın'ın performansıyla öne çıktığı üçüncü sette rakibini oyundan erken düşüren ay-yıldızlılar, 25-14'lük skorla durumu 2-1 yaptı.

        Dördüncü seti de etkili oyunla 25-13 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
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