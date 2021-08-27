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    • 27.08.2021 12:46
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    Vitor Pereira’nın 6 sene önce sarıldığı top toplayıcı Fatih Yiğit Şanlıtürk 'Helsinki Fatihi' oldu

    Vitor Pereira’nın 6 sene önce sarıldığı o top toplayıcı çocuk büyüdü ve Avrupa maçında gol attı. Fatih Yiğit Şanlıtürk attığı şık golle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Top toplayıcıydı ’Helsinki Fatihi’ oldu

    Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Vitor Pereira göreve geldikten sonra, sakatlıkların da artmasıyla genç isimlere forma şansı verdi. Genç yıldızlar da bu şansı çok iyi değerlendirdi.

    Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Muhammed Gümüşkaya attığı golle büyük alkış topladı. İkinci maçta ise Fatih Yiğit Şanlıtürk sahne aldı. Attığı şık golle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

    Fenerbahçe'de genç isimler dikkat çekerken Fatih Yiğit Şanlıtürk ile ilgili ayrıntı ise dikkat çekti. Vitor Pereira'nın 6 sene önce sarıldığı o top toplayıcı çocuk büyüdü ve Avrupa maçında gol attı.


        18 yaşındaki oyuncu tıpkı 6 yıl önce olduğu gibi yine hocasına sarıldı…



        Fenerbahçe'de uzun yıllar sonra Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya ve Fatih Yiğit Şanlıtürk gibi isimlerin A Takım'da başarılı olması büyük gurur yaşattı.

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