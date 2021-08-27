Vitor Pereira’nın 6 sene önce sarıldığı top toplayıcı Fatih Yiğit Şanlıtürk 'Helsinki Fatihi' oldu

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Vitor Pereira göreve geldikten sonra, sakatlıkların da artmasıyla genç isimlere forma şansı verdi. Genç yıldızlar da bu şansı çok iyi değerlendirdi.
Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Muhammed Gümüşkaya attığı golle büyük alkış topladı. İkinci maçta ise Fatih Yiğit Şanlıtürk sahne aldı. Attığı şık golle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.
Fenerbahçe'de genç isimler dikkat çekerken Fatih Yiğit Şanlıtürk ile ilgili ayrıntı ise dikkat çekti. Vitor Pereira'nın 6 sene önce sarıldığı o top toplayıcı çocuk büyüdü ve Avrupa maçında gol attı.