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    Fenerbahçe, Helsinki karşısında gol şov yaptı... Adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı

    İstanbul’da 1-0 kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Valencia (3), Fatih ve Peltola (kk.)’nın golleriyle güldü. Helsinki'nin golleri ise Roope Riski ve Riku Riski'den geldi. Kanarya gruplara 3. torbadan katılacak...

    İşte Enner işte Fener

    F.Bahçe Avrupa'da farka koştu: 5-2... Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi 5-2 mağlup etti. 11. dakikada Sangare'nin pasında topla buluşan Valencia takımını öne geçirdi: 0-1. 14'te Valencia ceza yayı üzerinden çektiği şutla meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturmayı başardı: 0-2.

    TOPUĞUYLA TOPU FİLELERE GÖNDERDİ
    27'de Murillo'nun ortasında topu iyi kontrol eden Roope Riski farkı 1'e indiren golü attı: 1-2. 52. dakikada Valencia ön direkte altıpasın içinden topukla topu ağlara gönderdi. 1-3... 88'de sol kanattan gelen ortayı Riski tamamladı: 2-3.

    GENÇ FATİH ŞIK GOLLE SAHNE ALDI
    90+2'de Tisserand'ın savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen F.Bahçe'nin genç yıldızı Fatih şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-4... 90+4'te Peltola ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 2-5.

    RAKİPLERİ BUGÜN BELLİ OLACAK
    Helsinki deplasmanında farklı kazanan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün belli olacak. Kura bugün İstanbul'da çekilecek. Sarı-Lacivertliler Avrupa Ligi kura çekimine 3. torbadan katılacak.

    PEREIRA'DAN GUSTAVO SÜRPRİZİ
    UEFA lisansı çıkmayan Min Jae Kim'in yerine üçlü savunmanın göbeğinde Serdar Aziz'in oynaması bekleniyordu. Ancak Fenerbahçe Teknik Dirıktörü Pereira o bölgeye oyun kurma özelliği olduğu için Luiz Gustavo'yu çekti. Orta sahanın göbeğinde ise Sosa-Zajc ikilisi görev yaptı. Sosa 2. yarıda çıkarken Zajc 90 dakika sahada kaldı.

    HERKESİN YAPACAĞI İŞ DEĞİL
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira 5-2'lik zaferin ardından konuştu. Portekizli teknik adam "Çok mutluyum çünkü Fenerbahçe taraftarının takımlarını gruplarda görmek hakkıydı diye düşünüyorum. Valencia'yı da tebrik etmek istiyorum. Sakatlıktan çıktı 3 gol attı, bu herkesin yapabileceği bir şey değil" dedi. Pereira ayrıca "Bugün oyuna giren Arda Güler 16, Fatih Yiğit Şanlıtürk 18, Muhammet Gümüşkaya 20 yaşında. Altyapımızı tebrik etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

    SUNİ ÇİM VE YAĞMUR ÇOK ZORLADI
    Helsinki'de     stadın zemininin suni çim olması ve bir de üstüne maç öncesinde yağmur yağması her iki takım oyuncularını zorladı. Böyle bir zemine alışık olmayan Sarı- Lacivertli futbolcuların daha fazla zorlandığı gözlendi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen F.Bahçe'nin maçı farklı kazanması ve sakatlığın olmaması gecenin iki güzel haberiydi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe, Helsinki karşısında gol şov yaptı... Adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı
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