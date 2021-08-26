Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, HJK Helsinki maçı öncesi kamera karşısına geçti (Spor haberleri)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereria, HJK Helsinki ile oynayacakları maç öncesi kamera karşısına geçti. 3'ü kaleci 18 futbolcu ile Helsinki deplasmanına çıkacaklarının hatırlatılması üzerine Pereira, "Burada bizimle olan oyuncular, dünyanın en iyi oyuncuları. Şu an elimde onlar var ve savaşacağız. Kimin oynadığının önemi yok" dedi. Portekizli hoca, "İyi bir oyunla turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.
ENNER VALENCİA 11'E GERİ DÖNÜYOR
Sakatlığı geçen ve Antalya maçının 2. yarısında oynayan Valencia 11'e dönüyor. Ekvatorlu yıldızın bugün 11'de forma giymesi bekleniyor.
3'Ü KALECİ 18 FUTBOLCU!
Fener'de eksikler can sıkıyor. Sarı-Lacivertliler'in Helsinki kafilesinde 3'ü kaleci sadece 18 futbolcunun yer alması dikkat çekti.