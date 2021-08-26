Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, HJK Helsinki maçı öncesi kamera karşısına geçti (Spor haberleri)

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereria, HJK Helsinki ile oynayacakları maç öncesi kamera karşısına geçti. 3'ü kaleci 18 futbolcu ile Helsinki deplasmanına çıkacaklarının hatırlatılması üzerine Pereira, "Burada bizimle olan oyuncular, dünyanın en iyi oyuncuları. Şu an elimde onlar var ve savaşacağız. Kimin oynadığının önemi yok" dedi. Portekizli hoca, "İyi bir oyunla turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.

    Tur için savaşacağız

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereria, HJK Helsinki ile oynayacakları maç öncesi kamera karşısına geçti. 3'ü kaleci 18 futbolcu ile Helsinki deplasmanına çıkacaklarının hatırlatılması üzerine Pereira, "Burada bizimle olan oyuncular, dünyanın en iyi oyuncuları. Şu an elimde onlar var ve savaşacağız. Kimin oynadığının önemi yok" dedi. Portekizli hoca, "İyi bir oyunla turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.

    ENNER VALENCİA 11'E GERİ DÖNÜYOR
    Sakatlığı geçen ve Antalya maçının 2. yarısında oynayan Valencia 11'e dönüyor. Ekvatorlu yıldızın bugün 11'de forma giymesi bekleniyor.

    3'Ü KALECİ 18 FUTBOLCU!
    Fener'de eksikler can sıkıyor. Sarı-Lacivertliler'in Helsinki kafilesinde 3'ü kaleci sadece 18 futbolcunun yer alması dikkat çekti.

        VARGAS DEMİRSPOR'DA
        Adana Demirspor, İspanyol ekibi Espanyol ekibinden Arjantinli oyuncu Matias Vargas'ı 1 yıllığına kiraladı. Vargas sol kanatta forma giyiyor.

        KANE DEVAM EDİYOR!
        Adı Manchester City ile anılan Harry Kane, bu sezon Tottenham'da kalacağını açıkladı. Yıldız golcüyü özellikle Guardiola takımında görmek istiyordu.

        AZAROVİ İÇİN 450 BİN EURO
        Fırtına, Gürcü sol bek Irakli Azarovi için Dinamo Batumi'ye 450 bin Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay önerdiği ortaya çıktı.

            NWAKAEME'YE BÜYÜK JEST!
            Trabzonspor'da sergilediği başarılı performans ile taraftarların sevgisini kazanan Anthony Nwakaeme'nin kentte heykeli dikildi. Trabzonlu iş insanı Mustafa Bulut, akaryakıt istasyonunun girişine 40 bin TL maliyetle Trabzonspor'un başarılı hücum oyuncusunun heykelini diktirdi.

            SABIRLI VE DİSİPLİNLİ OYNAYACAĞIZ
            Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sahalarında 2-1 yenildikler Kopenhag ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Çalımbay, "Oyun planımızı bozmadan oynayacağız, her şeye dikkat edeceğiz. Sabırlı, disiplinli bir şekilde oyunumuzu oynayacağız." ifadelerini kullandı.

            SEKIDIKA BELÇİKA'YA!
            Terim'in takımda düşünmediği Sekidika ile yollar ayrıldı. Nijeryalı futbolcu Belçika kulübü Oud-Heverlee Leuven'e 1 yıllığına kiralandı.

                MARCAO'YA NAPOLİ'DEN TEKLİF GELDİ
                Takım arkadaşı Kerem'e sahada saldırdığı için 8 maç ceza alan ve kadro dışı bırakılan Marcao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan kulübü Napoli'nin Brezilyalı yıldıza talip olduğu ve resmi teklif yapıldığı öğrenildi. Hatta İtalyan yetkililerin birkaç gün önce İstanbul'a gelerek yüz yüze görüşme yaptığı belirtildi. Galatasaray yönetimi 10 milyon Euro civarında bir rakamı kabul edecek.

                BEŞİKTAŞ 4. TORBADA
                Shakhtar Donetsk'in uzatmalara giden maçta Monaco ile 2-2 berabere kalıp rakibini elemesiyle elemesiyle birlikte Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına 4. torbadan katılacak. Kartal'ı Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Manchester United, Barcelona ve Juventus gibi birbirinden zorlu rakipler bekliyor.

                ALEXANDER SÖRLOTH REAL SOCİEDAD'DA
                Adı transferde Trabzonspor ve Fenerbahçe ile de anılan Alexander Sörloth, İspanya'nın Real Sociedad takımına 1 yıllığına kiralandı. Norveçli futbolcu dün yeni takımı ile sözleşme imzaladı ve Sociedad formasını sırtına geçirdi. Real Sociedad, Sörloth'un 1 yıl kiralanması karşılığında kulübü Leipzig'e 2 milyon Euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 15 milyon Euro.

                    SHERİFF ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDA
                    Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında Moldova ekibi Sheriff, Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sahasındaki ilk maçı 3-0 kazanan Sheriff, böylelikle Devler Ligi'nde adını gruplara yazdıran ilk Moldova ekibi oldu. Salzburg ise Brondby'yi 2-1 yenerek gruplara kalmayı başardı.

                    1. TUR EŞLEŞMELERİ DÜN BELLİ OLDU
                    Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Eşleşmeler şöyle: Iğdır Belediye- Orduspor 1967, Karaman Belediye-Kahta 02, Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya, Batman Petrolspor- Hendekspor, Kuşadasıspor- Modafen.

                    SÜMEYYE BOYACI 7. SIRADA TAMAMLADI
                    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü kadınlar 200 metre serbest S5 kategorisi finalinde milli yüzücülerimiz Sümeyye Boyacı 7'nci, Sevilay Öztürk 8'inci oldu. Çinli sporcu Li Zhang altın, Büyük Britanyalı Tully Kearney gümüş, İtalyan Monica Boggioni ise bronz madalyayı kazandı.

                        KAAN İÇİN İNDİRİM BEKLENİYOR
                        Beşiktaş, Kaan Ayhan defterini tam olarak kapatmadı. İtalyan ekibi Sassuolo fiyatında indirim yaparsa Siyah- Beyazlılar transferde noktayı koyacak.

                        KARAGÜMRÜK MESAİSİ TAM GAZ DEVAM!
                        Beşiktaş Süper Lig'de karşılaşacağı Karagümrük maçının hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda oyuncular bir hayli hırslıydı.

                        ABDÜLKERİM BARDAKÇI YEDEK BEKLİYOR!
                        Beşiktaş stoper transferi için öncelikli olarak Ozan Kabak'ın transferini bitirmek istiyor. Ancak, yıldız oyuncuda olumsuz bir gelişme yaşanması durumda Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı ile masaya oturulacak.

                            İKİNCİ YARI SERBEST OLSUN!
                            Beşiktaş                             Başkanı Ahmet Nur Çebi, "8+3 yabancı kuralını doğru bulmuyorum. En olabilir şekliyle, ilk 45 dakikada 8+3'le çıkarsınız ama ikinci 45 dakikada hocaları serbest bırakırsınız" dedi. Siyah-Beyazlılar'ın başkanı, "Gedson Fernandes başarılı bir futbolcu, almak için niyetlendik ama şu anda o konudaki isteğimiz ortadan kalkmış durumda" diye konuştu. Başkan Çebi, transferle ilgili ise Umut Meraş ve Kaan Ayhan için isteğimiz ve temaslarımız devam ediyor" açıklaması yaptı.
                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                            Sözleşmeli memura kadro müjdesi
                            Haberler Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, HJK Helsinki maçı öncesi kamera karşısına geçti (Spor haberleri)
                                SON DAKİKA