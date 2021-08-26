Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, HJK Helsinki maçı öncesi kamera karşısına geçti (Spor haberleri)

İKİNCİ YARI SERBEST OLSUN!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "8+3 yabancı kuralını doğru bulmuyorum. En olabilir şekliyle, ilk 45 dakikada 8+3'le çıkarsınız ama ikinci 45 dakikada hocaları serbest bırakırsınız" dedi. Siyah-Beyazlılar'ın başkanı, "Gedson Fernandes başarılı bir futbolcu, almak için niyetlendik ama şu anda o konudaki isteğimiz ortadan kalkmış durumda" diye konuştu. Başkan Çebi, transferle ilgili ise Umut Meraş ve Kaan Ayhan için isteğimiz ve temaslarımız devam ediyor" açıklaması yaptı.