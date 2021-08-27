Galatasaray rakipleri kimdir? 2021-2022 Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü ilk maç ne zaman yapılacak?

Galatasay'ın rakipleri kim oldu? Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu için kura heyecanı başladı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatarasay'ın grubu ve rakipleri hakkında detaylı araştırmalar başladı. Avrupa Ligi'nde bu sezon toplam 32 takımın yer alacağı kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan girdi. Peki, Galatasaray'ın rakipleri kimdir? İşte konu hakkında tüm detaylar!
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ KİM OLDU?
Galatasaray'ın rakipleri | E Grubu: Galatasaray, Lazio, Lokomotif Moskova ve Marsilya
UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu grup etabının kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.
Fenerbahçe kuraya 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan katıldı.
İşte temsilcilerimizin eşleştiği rakipler:
D Grubu: Fenerbahçe, Olympiakos, Frankfurt,
E Grubu: Galatasaray, Lazio, Lokomotif Moskova ve Marsilya
GALATASARAY VE FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE
UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda HJK Helsinki'yi 5-2'lik eleyen Fenerbahçe gruplarda mücadele edecek. Danimarka ekibi Randers'ı 2-1 mağlup ederek turnuva dışına iten Galatasaray da adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.