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    • 27.08.2021 12:37
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    • 27.08.2021 13:40
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    Galatasaray rakipleri kimdir? 2021-2022 Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü ilk maç ne zaman yapılacak?

    Galatasaray'ın rakipleri kim oldu? Sorusu futbolseverler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray'ın hangi grupta yer alacağı ve rakiplerinin kim olacağı merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi play off aşamasında rakiplerini eleyen Galatasaray ve Fenerbahçe, grup aşamasına adlarını yazdırmayı başardı. 2021-2022 Avrupa Ligi'nde bu sezon toplam 32 takımın yer alacağı kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan girdi. Peki, Galatasaray'ın rakipleri kimdir? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Avrupa Ligi Galatasaray rakipleri kimdir?

    Galatasay'ın rakipleri kim oldu? Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu için kura heyecanı başladı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatarasay'ın grubu ve rakipleri hakkında detaylı araştırmalar başladı. Avrupa Ligi'nde bu sezon toplam 32 takımın yer alacağı kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan girdi. Peki, Galatasaray'ın rakipleri kimdir? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    GALATASARAY'IN RAKİPLERİ KİM OLDU?

    Galatasaray'ın rakipleri | E Grubu: Galatasaray, Lazio, Lokomotif Moskova ve Marsilya

    UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu grup etabının kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.

    Fenerbahçe kuraya 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan katıldı.

    İşte temsilcilerimizin eşleştiği rakipler:

    D Grubu: Fenerbahçe, Olympiakos, Frankfurt,

    E Grubu: Galatasaray, Lazio, Lokomotif Moskova ve Marsilya

    GALATASARAY VE FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE

    UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda HJK Helsinki'yi 5-2'lik eleyen Fenerbahçe gruplarda mücadele edecek. Danimarka ekibi Randers'ı 2-1 mağlup ederek turnuva dışına iten Galatasaray da adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.

        SİVAS VE TRABZON ELENDİ

        Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a elenirken Trabzonspor ise Roma'ya elendi. Böylece Konferans Ligi'nde Türkiye'den takım kalmadı.

        TORBALAR BELLİ OLDU

        UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın torbaları belli oldu. Buna göre Fenerbahçe 3. torbada, Galatasaray ise 4. torbada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da TSİ 13.00'de gerçekleşecek. Fenerbahçe ve Galatasaray, kural gereği grup turunda eşleşemiyor. İki temsilcimiz farklı gruplarda mücadele edecek.
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