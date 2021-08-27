Galatasaray rakipleri kimdir? 2021-2022 Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü ilk maç ne zaman yapılacak?

Galatasay'ın rakipleri kim oldu? Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu için kura heyecanı başladı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatarasay'ın grubu ve rakipleri hakkında detaylı araştırmalar başladı. Avrupa Ligi'nde bu sezon toplam 32 takımın yer alacağı kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan girdi. Peki, Galatasaray'ın rakipleri kimdir? İşte konu hakkında tüm detaylar!