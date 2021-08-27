Fenerbahçe Morita transferini bitiriyor! Adım adım imzaya...

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın ısrarla istediği Hidemasa Morita'nın transferini bitiriyor. Japon futbolcunun transferinde yaşanan sıcak gelişmeleri takvim.com.tr açıklıyor.
Santa Clara'da bugün yapılacak yönetim toplantısının ardından Türk iş insanı İsmail Uzun başkanlık koltuğuna oturacak. Sarı-Lacivertliler ardından Santa Clara kulübü ile hemen resmi yazışmalara başlayacak.
Portekiz'den alınan bilgilere göre Morita pazar günü Gil Vicente ile oynanacak olan maçta son kez Santa Clara formasını giyecek. Japon orta alan oyuncusunun pazartesi günü ise İstanbul'a gelmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.