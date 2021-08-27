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    • 27.08.2021 15:27
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    • 27.08.2021 15:27
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    Fenerbahçe Morita transferini bitiriyor! Adım adım imzaya...

    Vitor Pereira'nın raporu sonrası Fenerbahçe'nin gündemine gelen Hidemasa Morita transferinde sarı-lacivertli ekip mutlu sona çok yaklaştı. Portekiz ekibinde yapılacak seçim sonrası Fenerbahçe'nin resmi yazışmalara başlayacağı öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Morita transferini bitiriyor! Adım adım imzaya...

    Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın ısrarla istediği Hidemasa Morita'nın transferini bitiriyor. Japon futbolcunun transferinde yaşanan sıcak gelişmeleri takvim.com.tr açıklıyor.



    Santa Clara'da bugün yapılacak yönetim toplantısının ardından Türk iş insanı İsmail Uzun başkanlık koltuğuna oturacak. Sarı-Lacivertliler ardından Santa Clara kulübü ile hemen resmi yazışmalara başlayacak.



    Portekiz'den alınan bilgilere göre Morita pazar günü Gil Vicente ile oynanacak olan maçta son kez Santa Clara formasını giyecek. Japon orta alan oyuncusunun pazartesi günü ise İstanbul'a gelmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.
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