Exxen üyelik ne kadar? Exxen Avrupa maçları paketi ne kadar oldu? Exxen fiyatı kaç TL?

Exxen üyelik ne kadar? Exxen fiyatı kaç TL? Exxen üyeliği merak edilen konulardan birisi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezonki resmi yayıncısı olacak Exxen platformunda, maçları izlemek isteyenler Exxen üyelik hakkında sorgulama yapıyor. Peki; Exxen üyleik ne kadar oldu? Exxen fiyatı ve paket bilgileri hakkında merak edilen bilgiler haberimizde!
EXXEN ÜYELİK NE KADAR?
Exxen üyelik ücreti, çeşitli seçeneklerden oluşuyor. Exxen'de reklamlı olarak yayınlanan içeriklerin aylık ücreti 9.90 TL, reklamsız Exxen üyelik ücreti ise aylık 19.90 TL olarak belirlenmiş durumda.
EXXEN YILLIK ABONELİK ÜCRETLERİ
Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.