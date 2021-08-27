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    • Spor
    • 27.08.2021 15:47
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    • 27.08.2021 15:47
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    Exxen üyelik ne kadar? Exxen Avrupa maçları paketi ne kadar oldu? Exxen fiyatı kaç TL?

    Exxen fiyatı kaç TL? Exxen üyelik ne kadar? Avrupa maçlarının yayınlanacağı Exxen fiyatı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi; Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanacağı Exxen fiyatı merak konusu oldu. Takımlarımızın rakiplerinin belli olmasıyla birlikte, maçları canlı izlemek isteyenler Exxen üyeliği hakkında araştırma yapıyor. Peki; Exxen üyelik ne kadar? Exxen fiyatı kaç TL? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Exxen üyelik ne kadar? Exxen Avrupa maçları paketi ne kadar oldu? Exxen fiyatı kaç TL?

    Exxen üyelik ne kadar? Exxen fiyatı kaç TL? Exxen üyeliği merak edilen konulardan birisi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezonki resmi yayıncısı olacak Exxen platformunda, maçları izlemek isteyenler Exxen üyelik hakkında sorgulama yapıyor. Peki; Exxen üyleik ne kadar oldu? Exxen fiyatı ve paket bilgileri hakkında merak edilen bilgiler haberimizde!

    EXXEN ÜYELİK NE KADAR?

    Exxen üyelik ücreti, çeşitli seçeneklerden oluşuyor. Exxen'de reklamlı olarak yayınlanan içeriklerin aylık ücreti 9.90 TL, reklamsız Exxen üyelik ücreti ise aylık 19.90 TL olarak belirlenmiş durumda.

    EXXEN YILLIK ABONELİK ÜCRETLERİ

    Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.

        EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

        EXXEN kullanımı için üyelik oluşturmanız gerekmektedir. Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr adresinden hesap oluşturulabilir.

        Üyelik çeşitlerini ve Exxen abonelik ücretlerini exxen.com sitesindeki Üye Ol sayfasında veya EXXEN içerisindeki Üyelik sekmesinde bulabilirsiniz. Aynı şekilde Üyelik İptal Koşullarını da Üye Ol sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

        Exxen üyelik ücreti, faturalandırma ve ödeme koşulları üyelik türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
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        Haberler Spor Exxen üyelik ne kadar? Exxen Avrupa maçları paketi ne kadar oldu? Exxen fiyatı kaç TL?
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