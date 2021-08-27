Exxen üyelik ne kadar? Exxen Avrupa maçları paketi ne kadar oldu? Exxen fiyatı kaç TL?

Exxen üyelik ne kadar? Exxen fiyatı kaç TL? Exxen üyeliği merak edilen konulardan birisi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezonki resmi yayıncısı olacak Exxen platformunda, maçları izlemek isteyenler Exxen üyelik hakkında sorgulama yapıyor. Peki; Exxen üyleik ne kadar oldu? Exxen fiyatı ve paket bilgileri hakkında merak edilen bilgiler haberimizde!