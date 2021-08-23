Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Olimpiu Morutan açıklaması





"GENÇLERE ÇOK GÜVENİYORUM"

Genç futbolcuları sahada kenarında izlediğinde nasıl bir duygu içinde olduğunun sorulması üzerine Terim, "Türk futboluna birçok genç kardeşimizi hediye ettiğim söylenebilir. Onları da büyük oyuncu görmek insanı mutlu ediyor. Ben gençlere çok güveniyorum. Hayatım boyunca güvendim. Ben de genç antrenörlüğe başladım. Ben de genç futbolculuğa başladım. Şimdikilere güvenmemek elde değil. Z kuşağı yakında Florya'da da yer alacak. Bu yaş almış, tecrübeli dediğimiz doğru ve iyi oyuncuların bende olmayacağı anlamına gelmez. O karışımın fazlası genç olacak ama. Çok kısa süre girmesine rağmen Barış'ın birkaç hareketi beni mutlu etti. Bu yorgunluklarda paylaşımlar çok önemli. O gençler Galatasaray formasının büyüklüğünün, ne olduğuna varıp bu formayı o duygularla taşımasını sağlamak istiyoruz. Onları başarılı görmekten mutlu oluyorum" dedi.



Bu sezon uygulanan yabancı kuralı ile ilgili de düşüncelerini dile getiren Fatih Terim, "Algoritma gibi duruyor bu sınırlamalar. Matematiği iyi bileceksiniz. TFF'nin tasarrufunda olan bir şey. Listeyi gördünüz mü? Birçok konu var. A listesi bu B listesi bu dense daha kolay olur. Son yıllardaki Türkiye'nin yükselen Türkiye Ligi'nin kalitesi ve dışarıya ihraç ettiğimiz oyuncu sayısı göz ardı edilmemeli. Türk futbolunun kurtuluşunu herhalde bunda buldular. Açıklamalar beni doyurmuyor. Geçen sene ilan ettik diyorlar. Birçok sıkıntı olacak. Seneye 4 sonra 5 diyorlar. Böyle örnek var mı bilmiyorum. Yaptık oldu, biz de oynuyoruz. Diyecek bir şey yok. Çok şey var da... Sezona iyi başladık. Zaten ne dediğimize bakılıyor. Aman birkaç hafta sevk edilmeden idare edelim" diyerek sözlerini tamamladı.