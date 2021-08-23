Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Olimpiu Morutan açıklaması

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, rakip takımın oyun içinde çok yerde kalmasıyla ilgili gelen soruya, "Herhangi bir takımın oyun planına bir şey diyemem. Bunun çaresini bulacak kişi hakemlerdir. Burada yıllarca bunu söylüyorum, 'Vakit geçiştirmesi bir şey değiştirmez ben vakti sonra eklerim' yaklaşımı futbol adına doğru bir yaklaşım değil. Futbolun momentumu var. Öyle bir şey olmaz. Hakemin görevi oyunu oynatmaktır. İlk yarıda 4 kez doktor girdi. Sadece bunlar 5 dakika 58 saniye. 4 dakika verdi. Dolayısıyla rakip istediği gibi oynar. O onun düşüncesi. Bunu müsaade etmeyecek olan hakemlerimiz. Ben o tarafa doğru. Penaltı, ilk yarı Nelsson'un korner pozisyonu bence anlatmaya gerek yok. İkinci yarı enteresan bir pozisyon var. Diagne kaleciye faul yapmadı. Erken faul çaldı. Ya gol olursa? Kendi oyuncularına çarptılar. Düdüğü erken çalınca VAR'ı da ortadan kaldırıyorsunuz. VAR hakemlerinin aktif hakemler olmasından yana değilim. 1 hafta sonra maç idare edecek. Geçen Babel'in ayağına basılmasına herkes penaltı dedi. Oradaki VAR kardeşimiz bu hafta Alanya'da sarı kart gösterdi. VAR ikaz etti. Gitti kırmızı kart gösterdi. Orta hakem ve VAR hakemi bence o uzmanlık alanına konsantre olmalı" diye konuştu.
"İKİ TARAFIN BİR NOKTADA BULUŞMASINI İSTİYORUM"
Çaykur Rizespor ile yaşanan olaylardan dolayı Oğulcan Çağlayan'ın oynayamamasının sorulması üzerine Terim, "Açıkçası ben açık yüreklilikle bu konular kendi aramızda halledebileceğimizi söylemiştim. Halletme noktasında iki tarafın profesyonelleri Florya'da müthiş bir çalışma yaptılar. Sonunda da oyuncular, rakamlar anlaşıldı. Ben de tüm samimiyetimle açıkladım. Ondan sonra TFF, Rizespor, Galatasaray arasında bazı konular gelişti. Ben bu konuların uzağında kalmak istiyorum. Başkanımız ve ikinci başkanımız hukuki tarafları anlattılar. Ben başka bir pencereden bakmak istiyorum. Burada çeşitli milli takımlarda hizmet etmiş Oğulcan var. Bizim faydalanamadığımız bir Oğulcan var. Onun da sıkıntılı olduğu bir ortam yaşıyoruz. İşin başka boyutları ben bu taraflarda olmasını istemiyorum. İki tarafın bir noktada buluşmasını istiyorum. Bakalım Zaman ne gösterecek. Oğulcan'ın oynamamasından üzüntü duyuyorum tabii ki" diye cevap verdi.