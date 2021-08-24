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    • Spor
    • 24.08.2021 17:27
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    • 24.08.2021 17:29
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    Falcao'nun Galatasaray ile işi bitti

    Galatasaray’da Falcao defteri resmen kapanıyor. Başkan Burak Elmas’ın yüksek maliyeti nedeniyle yolları ayırma kararı aldığı Kolombiyalı yıldız artık ayrılık için gün sayıyor. İşte takvim.com.tr farkıyla Falcao konusunda yaşanan sıcak gelişmeler...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Falcao the end!

    Vergilerle beraber yıllık brüt maliyeti 9 milyon doları bulan Falcao, Başkan Elmas'la yaptığı görüşmenin ardından menajerinden kendisine takım bulmasını istemişti. İstenmediği bir ortamda devam etmek istemeyen 35 yaşındaki futbolcu şu anda 3-4 kulüple görüşme halinde.

    Eğer Falcao bu kulüplerle ekonomik konularda anlaşma sağlayamazsa, Galatasaray yönetimi hemen B planını devreye sokacak.

    Son ana kadar Kolombiyalı forvetin bir takımda anlaşmasını bekleyen Sarı-Kırmızılılar aksi bir durumda sözleşmenin feshi için görüşmelere başlayacak.

        Yönetim garanti ücreti 5 milyon Euro olan Falcao'ya 2-3 milyon Euro civarında bir para ödeyerek yolları ayırmanın hesabını yapıyor. Ancak ilk olarak, tecrübeli yıldızın kendisine isteyen kulüplerle yapacağı görüşmelerin neticelenmesi bekleniyor.

        Sonuç olarak Falcao ya bir takımla anlaşarak Galatasaray'a veda edecek ya da sözleşmesi fesh edilerek gönderilecek.

        Kolombiyalı golcü transfer dönemi sona erdiğinde Sarı-Kırmızılı kulüple kesin olarak yollarını ayırmış olacak.

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