Falcao'nun Galatasaray ile işi bitti

Vergilerle beraber yıllık brüt maliyeti 9 milyon doları bulan Falcao, Başkan Elmas'la yaptığı görüşmenin ardından menajerinden kendisine takım bulmasını istemişti. İstenmediği bir ortamda devam etmek istemeyen 35 yaşındaki futbolcu şu anda 3-4 kulüple görüşme halinde.
Eğer Falcao bu kulüplerle ekonomik konularda anlaşma sağlayamazsa, Galatasaray yönetimi hemen B planını devreye sokacak.
Son ana kadar Kolombiyalı forvetin bir takımda anlaşmasını bekleyen Sarı-Kırmızılılar aksi bir durumda sözleşmenin feshi için görüşmelere başlayacak.