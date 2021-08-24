Falcao'nun Galatasaray ile işi bitti

Yönetim garanti ücreti 5 milyon Euro olan Falcao'ya 2-3 milyon Euro civarında bir para ödeyerek yolları ayırmanın hesabını yapıyor. Ancak ilk olarak, tecrübeli yıldızın kendisine isteyen kulüplerle yapacağı görüşmelerin neticelenmesi bekleniyor.