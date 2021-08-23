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Aslan 'Hatay'a düşmedi! (MS: Galatasaray 2-1 Hatayspor)

Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 6'ya yükseltirken Hatayspor ise 1 puanda kaldı.

23.08.2021 23:58 - Son Güncelleme: 24.08.2021 00:01
Aslan ’Hatay’a düşmedi! MS: Galatasaray 2-1 Hatayspor

Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Galatasaray, 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı.

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Aslan ’Hatay’a düşmedi! MS: Galatasaray 2-1 Hatayspor

Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarının yetişmemesinden dolayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya konuk takım hızlı başladı.

Aslan ’Hatay’a düşmedi! MS: Galatasaray 2-1 Hatayspor



Hatay temsilcisi, mücadelenin 3. dakikasında Saba Lobjanidze'nin golüyle 1-0 öne geçti. Erken yediği golün ardından rakip kalede baskı kuran sarı-kırmızılı ekip, 30. dakikada Sofiane Feghouli'nin ayağından gelen golle eşitliği sağladı.

Aslan ’Hatay’a düşmedi! MS: Galatasaray 2-1 Hatayspor

İlk yarı da 1-1'lik skorla sona erdi.

Aslan ’Hatay’a düşmedi! MS: Galatasaray 2-1 Hatayspor

Müsabakanın ikinci yarısında baskılı bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, aradığı golü 88. dakikada Christian Luyindama ile buldu. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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