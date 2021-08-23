Aslan 'Hatay'a düşmedi! (MS: Galatasaray 2-1 Hatayspor)
Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 6'ya yükseltirken Hatayspor ise 1 puanda kaldı.
23.08.2021 23:58
- Son Güncelleme: 24.08.2021 00:01
Hatay temsilcisi, mücadelenin 3. dakikasında Saba Lobjanidze'nin golüyle 1-0 öne geçti. Erken yediği golün ardından rakip kalede baskı kuran sarı-kırmızılı ekip, 30. dakikada Sofiane Feghouli'nin ayağından gelen golle eşitliği sağladı.