Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.08.2021 18:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.08.2021 18:36
    ABONE OL

    Trabzonspor transferini duyurdu: Stefano Wilfred Denswil görüşmeler başladı

    Trabzonspor, Stefano Wilfred Denswil'in transferi konusunda Bologna ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "İtalya'nın Serie A ekiplerinden Bologna'nın profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

    Trabzonspor transferini duyurdu!

    Trabzonspor, Hollandalı stoper Stefano Denswil'in geçici transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

    Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in, 1 (Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Bologna Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

    Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 1.175.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

    Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

    TRABZONSPOR, ŞEHRE GETİRDİ
    Uzun süredir sol stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın 28 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Stefano Denswil'i Türkiye'ye getirdi.



    Bordo-mavililer oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varırken, 28 yaşındaki savunma oyuncusu gece geç saatlerde Trabzon'a ulaştı. Stefano Denswil'i bordo-mavili taraftarlar karşıladı.



        Karadeniz ekibinin kiralık olarak kadrosuna katacağı Denswil, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sanayi sitesinde bina çöktü! Ekipler bölgede
        Haberler Spor Trabzonspor transferini duyurdu: Stefano Wilfred Denswil görüşmeler başladı
            SON DAKİKA