Trabzonspor transferini duyurdu: Stefano Wilfred Denswil görüşmeler başladı

Trabzonspor, Hollandalı stoper Stefano Denswil'in geçici transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in, 1 (Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Bologna Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 1.175.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.
Bordo-mavililer oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varırken, 28 yaşındaki savunma oyuncusu gece geç saatlerde Trabzon'a ulaştı. Stefano Denswil'i bordo-mavili taraftarlar karşıladı.