Türkiye Hollanda maçı saat kaçta? Türkiye Hollanda CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Filenin Sultanları 5. maçında Hollanda ile bugün karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi vatandaşlar gerekli bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Hollanda CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman? Türkiye Hollanda volaybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 5. maçında 24 Ağustos 2021 Salı günü Finlandiya ile karşılaşacak.
TSİ 17.30'da başlayacak mücadele, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr'den naklen yayınlanacak.
MİLLİLER FIRTINA GİBİ ESİYOR
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esiyor.
Bu yıl 32. kez gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, ilk üç karşılaşmasında Romanya'yı 3-1, Ukrayna ve İsveç'i ise 3-0'lık skorlarla ezip geçti.