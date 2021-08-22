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    • Spor
    • 22.08.2021 14:22
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    • 22.08.2021 14:22
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    Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan kafa karıştıran paylaşım! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

    Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen isimlerden Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan sosyal medyada kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Taron yaptığı paylaşımda, "Bu hafta gidiyoruz" ifadesini kullandı.

    Falcao’nun eşinden kafa karıştıran paylaşım! Ayrılıyor mu?

    Galatasaray'da yüksek maaşı ve yaşadığı sakatlık sorunları sebebiyle takımdan ayrılması gündemde olan Radamel Falcao'da flaş bir gelişme yaşandı.

    'BU HAFTA GİDİYORUZ'
    Falcao'nun eşi Lorelei Taron'nun sosyal medyadan yaptığı "Bu hafta gidiyoruz. Her zaman birlikte Falcao" paylaşımı dikkat çekti.

    Çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, bu paylaşımı Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılmak üzere olduğu şeklinde yorumladı.

    BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
    Sarı kırmızılı formayla 2 sezonda toplamda 40 maça çıkan Falcao, 20 gol atıp 3 de asist yaparken beklentilerin altında kaldı.

    Ekonomik yönden elini rahatlatmak isteyen Galatasaray, yıllık 5 milyon avronun üzerinde bir maaş alan Kolombiyalı golcüyle yollarını ayırmak istiyor.

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