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    • 18.08.2021 14:06
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    Fenerbahçe'nin istemediği Ozan Tufan, "Watford İdman Yurdu!" yolunda

    Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin gözden çıkarması sonrası Watford ile görüşmeye başlamıştı. Kısa süre transferi beklenen orta saha oyuncusu orada yabancılık çekmeyecek. Haberin detayları...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Watford İdman Yurdu!

    Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford ile görüşmelerini sürdürüyor… Transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. İngiliz ekibinde forma giyen eski Süper Lig yıldızları ise dikkat çekiyor.

    İngiliz ekibinde eski Bursasporlu William Troost-Ekong forma giyiyor. Nijeryalı stoper 2017 yılında Süper Lig'de forma giymiş sonrasında göstermiş olduğu başarılı performansla Avrupa'nın yolunu tutmuştu…

    Watford'da forma giyen bir başka Nijeryalı ise Peter Etebo…25 yaşındaki futbolcu geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

        Watford son olarak İtalyan Ligi ekiplerinden Parma'da forma giyen Juraj Kucka'yı transfer etti. 34 yaşında Premier Lig'e transfer yapan Slovak orta saha, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de boy göstermişti.

        Ozan Tufan'ın da Watford'a transfer olması durumunda İngiliz ekibinde Süper Lig esintileri olacak... Sosyal medyadaki futbolseverler yorumlarında, "Watford İdman Yurdu!" ifadelerini kullanıyor.

        Watfod geçen sezon Championship'i ikinci sırada tamamlamış ve bu sezon Premier Lig'de mücadele etmeye hak kazanmıştı.

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