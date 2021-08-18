Fenerbahçe'nin istemediği Ozan Tufan, "Watford İdman Yurdu!" yolunda

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford ile görüşmelerini sürdürüyor… Transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. İngiliz ekibinde forma giyen eski Süper Lig yıldızları ise dikkat çekiyor.
İngiliz ekibinde eski Bursasporlu William Troost-Ekong forma giyiyor. Nijeryalı stoper 2017 yılında Süper Lig'de forma giymiş sonrasında göstermiş olduğu başarılı performansla Avrupa'nın yolunu tutmuştu…
Watford'da forma giyen bir başka Nijeryalı ise Peter Etebo…25 yaşındaki futbolcu geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.