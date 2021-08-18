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    • Spor
    • 18.08.2021 11:42
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    • 18.08.2021 11:43
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    Fenerbahçe'de Jose Sosa ile yollar ayrılıyor mu? Menajeriyle sürpriz görüşme

    TFF'nin uyguladığı Kulüp Harcama Limitleri nedeniyle transferde sorun yaşayan Fenerbahçe, Jose Sosa'nın menajeriyle bir araya gelerek maaşında indirim talep etti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Sosa ile yollar ayrılıyor mu? Menajeriyle sürpriz görüşme
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    Transferde büyük bir limit sorunu yaşayan Fenerbahçe'de yönetimden flaş bir hamle geldi. Sarı-Laciverliler, Jose Sosa'nın menajeriyle masaya oturdu.



    Alınan bilgilere göre Arjantinli yıldızın menajeri Ülker Stadı'daki kulüp binasına giderek Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü. Sürpriz zirvede Jose Sosa'nın 1.5 milyon Euro'luk maaşı masaya yatırıldı. Sarı-Lacivertli yönetimin, limit sıkıntısından dolayı Arjantinli yıldızın maaşında indirim yapmasını istediği belirlendi.



    Sözleşmesinin son senesinde olan ve teknik direktör Vitor Pereira'nın şu ana kadar gözüne girmeyi başaramayan Sosa'nın bu talebe nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

        Tecrübeli yıldız geçtiğimiz sezonun bitmesinden kısa bir süre sonra da Başkan Ali Koç'la yüz yüze bir görüşme yapmıştı. Bu görüşmede de Sosa'dan maaşında indirim yapması istenmiş ancak Arjantinli futbolcu bu talebe olumsuz geri dönüş yapmıştı.

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