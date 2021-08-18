Fenerbahçe'de Jose Sosa ile yollar ayrılıyor mu? Menajeriyle sürpriz görüşme

Tecrübeli yıldız geçtiğimiz sezonun bitmesinden kısa bir süre sonra da Başkan Ali Koç'la yüz yüze bir görüşme yapmıştı. Bu görüşmede de Sosa'dan maaşında indirim yapması istenmiş ancak Arjantinli futbolcu bu talebe olumsuz geri dönüş yapmıştı.

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