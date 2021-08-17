Fenerbahçe gözden çıkardı! İşte Ozan Tufan gerçekleri...

Birkaç ay öncesine kadar değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen ve ilk 11'in değişilmez ismi olan Ozan Tufan nasıl bu duruma geldi? Milli futbolcuyu ayrılık noktasına hangi olaylar getirdi? Tüm yaşananlar takvim.com.tr farkıyla bu haberde.
Ozan Tufan'ı Fenerbahçe'den ayrılık noktasına getiren olayların ilk ayağı Euro 2020 oldu. Turnuva döneminde boşta olan ve tüm maçları çok yakından takip eden Vitor Pereira, Ozan'ın performansını hiç beğenmedi ve bu durum Portekizli hocanın milli futbolcuya bakış açısını en baştan değiştirdi.
İzinli olduğu için kampa geç katılan tecrübeli yıldızın ilk idmandaki durumu da Pereira'nın büyük tepkisini çekti. Tatilde kendisine hiç bakmayan Ozan Tufan'ın tam 7 kilo fazlayla kampa katılması Portekizli hocayı adeta çılgına çevirdi.
İlk olarak Ozan'ı kazanma yoluna giden Pereira oynanan hazırlık maçlarında yıldız futbolcuya sürekli 11'de şans verdi. Ancak hem Ozan'ın yeni sisteme ayak uyduramaması hem de fiziki açıdan yetersizliği büyük sıkıntı yarattı.