Fenerbahçe gözden çıkardı! İşte Ozan Tufan gerçekleri...

Ozan Tufan'ı Fenerbahçe'den ayrılık noktasına getiren olayların ilk ayağı Euro 2020 oldu. Turnuva döneminde boşta olan ve tüm maçları çok yakından takip eden Vitor Pereira, Ozan'ın performansını hiç beğenmedi ve bu durum Portekizli hocanın milli futbolcuya bakış açısını en baştan değiştirdi.

İzinli olduğu için kampa geç katılan tecrübeli yıldızın ilk idmandaki durumu da Pereira'nın büyük tepkisini çekti. Tatilde kendisine hiç bakmayan Ozan Tufan'ın tam 7 kilo fazlayla kampa katılması Portekizli hocayı adeta çılgına çevirdi.