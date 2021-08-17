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    • 17.08.2021 12:15
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    • 17.08.2021 12:27
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    Fenerbahçe gözden çıkardı! İşte Ozan Tufan gerçekleri...

    Son iki sezonda Fenerbahçe’nin en istikrarlı isimlerinden biri olan, takım kaptanlığına kadar yükselen Ozan Tufan tamamen gözden düşmüş durumda. Teknik direktör Vitor Pereira’nın takımda düşünmediği milli futbolcunun Premier Lig ekibi Watford’a kiralık olarak gitmesi an meselesi. Haberin detayları...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    İşte Ozan Tufan gerçekleri...

    Birkaç ay öncesine kadar değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen ve ilk 11'in değişilmez ismi olan Ozan Tufan nasıl bu duruma geldi? Milli futbolcuyu ayrılık noktasına hangi olaylar getirdi? Tüm yaşananlar takvim.com.tr farkıyla bu haberde.

    Ozan Tufan'ı Fenerbahçe'den ayrılık noktasına getiren olayların ilk ayağı Euro 2020 oldu. Turnuva döneminde boşta olan ve tüm maçları çok yakından takip eden Vitor Pereira, Ozan'ın performansını hiç beğenmedi ve bu durum Portekizli hocanın milli futbolcuya bakış açısını en baştan değiştirdi.

    İzinli olduğu için kampa geç katılan tecrübeli yıldızın ilk idmandaki durumu da Pereira'nın büyük tepkisini çekti. Tatilde kendisine hiç bakmayan Ozan Tufan'ın tam 7 kilo fazlayla kampa katılması Portekizli hocayı adeta çılgına çevirdi.

    İlk olarak Ozan'ı kazanma yoluna giden Pereira oynanan hazırlık maçlarında yıldız futbolcuya sürekli 11'de şans verdi. Ancak hem Ozan'ın yeni sisteme ayak uyduramaması hem de fiziki açıdan yetersizliği büyük sıkıntı yarattı.

        Pereira'nın ilk 11'e Miha Zajc'ı monte etmeye başlamasının ardından Ozan Tufan'ın yöneticilere gidip, "Ben Ozan'ım. Bu takımın kaptanıyım. Yeniden kendimi ispat etmeye ihtiyacım yok" ifadesini kullanması ipleri tamamen kopardı.

        Ozan Tufan'ın Caner'in kadro dışı bırakılma kararına tepki gösterdiği, hatta bunu takım içinde yüksek sesle dile getirdiği de öne sürülüyor.
        Pereira'nın yönetimle yaptığı toplantıda orta alana takviye istemesi ve Ozan için "Teklif gelirse gönderilsin" ifadesini kullanması sonrası düğmeye basıldı.

        Yaşanan gelişmelerin ardından takımdan ayrılma kararı alan ve Watford'la prensip anlaşmasına varan Ozan Tufan artık ayrılık için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

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        Haberler Spor Fenerbahçe gözden çıkardı! İşte Ozan Tufan gerçekleri...
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