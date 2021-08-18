Forvet krizi yaşayan Fenerbahçe golcüyü bitiriyor! Bakambu koptu geliyor

40 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2014-15 sezonunda Bursaspor formasını giyen Bakambu müthiş performansı sonrası 7.5 milyon Euro'ya Villarreal'e transfer oldu.

Kongolu yıldız 2018'de 40 milyon Euro'ya Çin'e gitti.

FLAŞ İDDİA: BİR DEĞİL İKİ FORVET ALINACAK!

Forvet bölgesinde büyük bir sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin bu bölgeye iki transfer birden yapmayı planladığı belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler'in Cedric Bakambu'yu bitirdikten sonra Leipzig'ten Alexander Sörloth ve Hwang Hee Chan için şartları da sonuna kadar zorlayacağı gelen bilgiler arasında.