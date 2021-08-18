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    Forvet krizi yaşayan Fenerbahçe golcüyü bitiriyor! Bakambu koptu geliyor

    Bir dönem Bursaspor formasını da giyen yıldız futbolcu ile her konuda anlaşan Fenerbahçe imza için gün sayıyor. Bakambu serbest kalır kalmaz Sarı-Lacivertliler’e imzayı atacak.

    Bakambu koptu geliyor

    Fener yeni forvetine kavuşuyor... Sarı- Lacivertliler, Çin ekibi BJ Gouan'da forma giyen Cedric Bakambu'yu kadrosuna katıyor. Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan Kongolu forvet, BJ Gouan ile yıl sonunda bitecek olan sözleşmesini fesh etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

    KISA SÜREDE SONUÇLANACAK
    Görüşmelerin kısa süre içinde olumlu sonuçlanacağı ve Bakambu'nun serbest kalacağı belirtiliyor. 30 yaşındaki forvet sözleşmesini fesh eder etmez soluğu İstanbul'da alacak.

    ÇİN BASINI: AYRILIK YAKIN
    F.BAHÇE'nin Bakambu ile 3 yıllığına anlaşma sağladığı ve yıllık 2.5 milyon Euro ücret alacağı öğrenildi.

    Çin basını da Bakambu- BJ Gouan ayrılığının yakın olduğunu belirtiyor.

        40 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
        2014-15 sezonunda Bursaspor formasını giyen Bakambu müthiş performansı sonrası 7.5 milyon Euro'ya Villarreal'e transfer oldu.

        Kongolu yıldız 2018'de 40 milyon Euro'ya Çin'e gitti.

        FLAŞ İDDİA: BİR DEĞİL İKİ FORVET ALINACAK!
        Forvet         bölgesinde büyük bir sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin bu bölgeye iki transfer birden yapmayı planladığı belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler'in Cedric Bakambu'yu bitirdikten sonra Leipzig'ten Alexander Sörloth ve Hwang Hee Chan için şartları da sonuna kadar zorlayacağı gelen bilgiler arasında.

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