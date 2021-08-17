Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Trabzonspor'a armağan olsun

Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye altın madalya getiren milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, kazandığı madalya sonrası duygularını dile getirdi. TSYD Trabzon şubesini ziyaret eden Busenaz Sürmeneli, "Ekibimle birlikte bu madalyayı kazandık. Tek başına kazanılmış bir madalya değil. Hocama ekibime çok teşekkür ediyorum. Trabzon'un ilk altın madalyası. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. İnsanların burada bana gururla bakması çok gurur verici. Kime baktıysam ağlamış. Ben de çok ağladım. Keşke hep mutluluktan ağlasak. Ülkemiz hep kötü zamanlarda kenetlenmeyi biliyor. İyi ki Türk kadınıyım. İyi ki İstiklal Marşı'mızı okuttum. İnşallah şehrime ve kulübüme daha da fayda sağlamak istiyorum." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanarak tarihe geçen milli boksör Busenaz Sürmeneli, memleketi Trabzon'da büyük ilgi gördü. Havaalanında tezahüratlar ve Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın çaldığı kahramanlık türküleriyle karşılanan Sürmeneli, çok mutlu olduğunu söyledi.