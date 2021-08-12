Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den Trabzonspor'a ziyaret!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, memleketi Trabzon'da tezahüratlar ile karşılandı.
"TRABZON'A, TRABZONSPOR'UMA ARMAĞAN OLSUN"
Havaalanında coşkuyla karışlanan Busenaz Sürmeneli, burada yaptığı açıklamada, kendisinin daha önce bir söz verdiğini ifade ederek, "Bu olimpiyat şehrine olimpiyat altın madalyası yakışır diye sözümü tuttum, madalyayı getirdim. Trabzon'a, Trabzonspor'uma armağan olsun bu madalya. Çok mutluyum, çok gururluyum. Bu madalyada emek var, gözyaşı var, her şey var. Türk kadını yapamaz diyen herkese gelsin. İnşallah daha güzel başarılar ile buraya gelmek nasip olsun. Gerçekten çok mutluyum. Şehri görünce, burada insanları görünce daha da mutlu oluyorum. İyi ki aç kalmışım, susuz kalmışım ki bu madalya buraya gelmiş." dedi.
ŞEHİR TURU ATTI
Üstü açık bir otobüsle şehir turu atan Sürmeneli, Trabzon Meydanı'nda yaptığı konuşmada da olimpiyat madalyasının çocukluk ve gençlik hayali olduğunu dile getirdi.
TRABZONSPOR'A ZİYARET
Sürmeneli, sporcusu olduğu Trabzonspor Kulübü'ne ziyarette bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme'nin, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, yönetim kurulu danışmanı Ali Kemal Denizci ve idari personel tarafından karşılandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ömer Sağıroğlu, Busenaz'ın kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, "Her maçta çok büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadık. Üstün bir performans sergileyerek altın madalya elde edildi. Busenaz'ı ve antrenörümüz Cahit Süme'yi bu başarıdan dolayı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.