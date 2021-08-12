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    • 12.08.2021 20:14
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    Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den Trabzonspor'a ziyaret!

    Son dakika haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, sporcusu olduğu Trabzonspor Kulübü'ne ziyarette bulundu. Günün anısına kulüp tarafından Sürmeneli ve Süme'ye plaket takdim edildi. İşte detaylar...

    Şampiyondan Trabzon’a ziyaret!

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, memleketi Trabzon'da tezahüratlar ile karşılandı.

    "TRABZON'A, TRABZONSPOR'UMA ARMAĞAN OLSUN"
    Havaalanında coşkuyla karışlanan Busenaz Sürmeneli, burada yaptığı açıklamada, kendisinin daha önce bir söz verdiğini ifade ederek, "Bu olimpiyat şehrine olimpiyat altın madalyası yakışır diye sözümü tuttum, madalyayı getirdim. Trabzon'a, Trabzonspor'uma armağan olsun bu madalya. Çok mutluyum, çok gururluyum. Bu madalyada emek var, gözyaşı var, her şey var. Türk kadını yapamaz diyen herkese gelsin. İnşallah daha güzel başarılar ile buraya gelmek nasip olsun. Gerçekten çok mutluyum. Şehri görünce, burada insanları görünce daha da mutlu oluyorum. İyi ki aç kalmışım, susuz kalmışım ki bu madalya buraya gelmiş." dedi.

    ŞEHİR TURU ATTI
    Üstü açık bir otobüsle şehir turu atan Sürmeneli, Trabzon Meydanı'nda yaptığı konuşmada da olimpiyat madalyasının çocukluk ve gençlik hayali olduğunu dile getirdi.

    TRABZONSPOR'A ZİYARET
    Sürmeneli, sporcusu olduğu Trabzonspor Kulübü'ne ziyarette bulundu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme'nin, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, yönetim kurulu danışmanı Ali Kemal Denizci ve idari personel tarafından karşılandığı belirtildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Ömer Sağıroğlu, Busenaz'ın kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, "Her maçta çok büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadık. Üstün bir performans sergileyerek altın madalya elde edildi. Busenaz'ı ve antrenörümüz Cahit Süme'yi bu başarıdan dolayı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Sürmeneli de olimpiyat madalyası kazandığı için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Daha önce verdiğim olimpiyat madalyası sözünü tuttuğum için gururluyum. Buranın öz evladı olarak bunu yaptım. Madalyam şehrime ve kulübüme armağan olsun. Ancak hedefim bitmedi. Bundan sonra da başarılarımı sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Busenaz'ın antrenörü Süme ise olimpiyat madalyası için çok emek verdiklerini belirterek, "Sporcu olarak birçok başarı kazandım ama olimpiyat madalyası aşkı hep içimdeydi. 2013'te sosyal medyada yaptığım paylaşımda, 'Bir gün bu şehre olimpiyat madalyalı bir sporcu yetiştireceğim ve halkı sokaklara dökeceğim.' dedim. Sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

        Günün anısına kulüp tarafından Sürmeneli ve Süme'ye plaket takdim edildi.

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