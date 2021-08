Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Bu madalya Eren kardeşime gelsin

FUTBOL AŞIĞIDIR

Anne Songül Sürmeneli, "4 çocuğum var. Busenaz ikizlerimin en hareketlisi. Asla yerinde durmayan,her şeyi merak eden, kurallara uyan ve matematiği çok güçlü olan kızımdır. Verdiği kararların her zaman peşinde duran ,kendi kararları her zaman güçlüdür. Söylediği sözün her zaman arkasındadır. Her söylenileni algılar,ama kendi kararıyla en güzel noktaya getirir. Bütün okullarda en samimi olduğu arkadaş grubu yöneticilerle olmuştur. Merhametli ve çok duygusaldır. Asla hataya ve yanlışa gelmez. Saygısızlığa asla takammülü yoktur. Milli duyguları çok yüksektir. Yaşlılara çok saygılıdır. O bir futbol aşığıdır.