Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Bu madalya Eren kardeşime gelsin



11 aylıkken yürüdüğü ilk günden itibaren spor dalı olarak futbolla başladı. Eşim Ahmet Sürmeneli eskiden futbolcuydu. Bana hep Busenaz'ı futbolcu olarak yetiştirelim dedi. Ben ise Tekvandocu olduğum için onu tekvandocu olarak yetiştirmek istedim. Kızımda bütün spor dalları yeteneği vardı. Kendisi her gördüğü görseli uygulamaya alıyordu. Okuldaki bütün spor aktivetelerine , halk oyunları,resim kursları,kay kay gibi spor faaliyetlerine katılıyordu. Biz anne ve baba olarak bütün gerçekleştirdiği faaliyetlerinin ve spor malzemelerini sağladık.



Busenaz orta okula giderken,boks sporuna başladı. Cahit Süme hoca,benim ve eşimin spor hayatımızı biliyordu ve bizi çok iyi tanıyordu. Çünkü kız kardeşimin eşiydi. Cahit hoca kızım Busenazla boks hayatını ilelebet sürdürmesi için bütün spor faaliyetlerini bırakıp,sadece boks yapacaksın diye ondan karar aldı. Busenaz yine de futbolu bırakmadı. Isınma hareketlerini bile top oynayarak yaptı. Antrenmanlara gittikten sonra antrenmanı bittikten sonra Trabzonsporun maçlarını kaçırmaz , Stadyuma gider veya evden televizyondan izlerdi. Eşimle birlikte maç analizi yapardı. Şimdi ise Trabzonspor kubünün sporcusu. Kızım Busenaz ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okulun en iyi öğrencilerindendi. Rutin ve sürekli olarak çalışmalarını idmanlarını sürdürdü.



Hastalansa da yine de çalışmalarını bırakmazdı. Asla yaşıtlarıyla bir gün ne oturup konuşabildi, ne de zaman geçirebildi. Asla bir gün tatile gidemedi. Başarmak için çok çalıştı. Sporcu yetiştirirken çocuklar sadece anne ve babaya bırakılmamalı, küstürülmemeli, genelde destek olunmalı. Sporcuya sporcu malzemesi ve imkan sağlanmalı. Bu şekilde sporcu yetiştirilmeli. Maddi ve manevi destek olunmalı. Kızım Tokyo'da Türk bayrağını dalgalandırdığında gözyaşlarımızı tutamadık. Onunla gurur duyuyoruz" dedi.



AİLECE SPORCUYUZ

Baba Ahmet Sürmeneli, "Kızımın bu başarıya gelebileceğini bekliyorduk. Kızım Busenaz, imkansız olan bir şeyi imkansız görmez ve başarmaya çalışırdı. Çözüm odaklıdır. Yaşından büyük fikirleri vardır. Çok iyi analiz eder ve başarıya adımını atar. Bu zaman kadar çok başarıları oldu ve en son Tokyo'da Türk bayrağımızı dalgalandırdı. Türk halkı olarak istediğimiz kürsüyü gördük. Bundan sonra başarıları bu rütinde devam edecektir. Onunla gurur duyuyoruz. Annesiyle birlikte onun başarılı olacağını küçüklüğünden beri tahmin ediyorduk.