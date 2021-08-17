Randers Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile karşı karşı karşıya gelecek. Peki, Randers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Randers GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair bilinmesi gerekenler...
RANDERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, UEFA Play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek. Mücadele 19 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da oynanacak.
İşte maça dair bilgiler;
RANDERS HAKKINDA
UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off'a yükselen Galatasaray, bu turda Danimarka'dan Randers'la karşı karşıya gelecek. Danimarka Süper Ligi'nde tarihinde hiç şampiyonluğu bulunmayan Randers, geçen sezon Danimarka Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne kaldı.
Bu sezona ise iyi başlayan takım, Thomas Thomasberg yönetiminde ilk 4 haftası geride kalan Süper Lig'de aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle toplamda 10 puana ulaşıp zirvede yer aldı.