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    Busenaz Sürmeneli: Söz verdim sözümü tuttum

    Busenaz Sürmeneli, memleketi Trabzon'da coşkulu bir şekilde karşılandı. Sürmeneli, “Bir söz vermiştim. Bu olimpiyat şehrine altın madalya yakışır diye, sözümü tuttum” dedi.

    Söz verdim sözümü tuttum
    Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, memleketi Trabzon'da coşkulu bir şekilde karşılandı. Sürmeneli, "Ben bir söz vermiştim. Bu olimpiyat şehrine altın madalya yakışır diye, sözümü tuttum. Bu şehir bunu hak ediyordu. Ben de bu şehrin öz evladı olarak bunu yaptım. Trabzon'a, Trabzonspor'a armağan olsun. Çok mutluyum, çok gururluyum" dedi.



    BU MADALYADA HERŞEY VAR!
    Milli boksör, "Gerçekten bu madalyada emek var, gözyaşı var, her şey var. Bu madalya, Türk kadını yapamaz diyen herkese gelsin. İnşallah daha güzel başarılarla buraya gelmek nasip olsun. Çok mutluyum. Şehri ve insanları görünce daha çok mutlu oluyorum. İyi ki diyorum aç kalmışım, susuz kalmışım ki bu madalyayı buraya getirdim" şeklinde konuştu.

    Busenaz Sürmeneli, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın çaldığı kahramanlık türküleriyle karşılandı.



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