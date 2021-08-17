Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.08.2021 10:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2021 10:17
    ABONE OL

    Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA FB HJK Helsinki maçı hangi kanalda?

    Temsilcimiz Fenerbahçe ve HJK Helsinki karşı karşıya gelecek ve maç için geri sayım başladı. UEFA 3. eleme maçında Neftçi'yi 3-0 mağlup eden HJK Helsinki tur atlayarak Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Futbolseverler maçın saatini ve oynanacağı günü merak ederek arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA FB HJK Helsinki maçı hangi kanalda? İşte maça dair bilgiler...

    Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta?

    Fenerbahçe, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile Play-off mücadelesinde mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Ağustos günü karşılaşacağı HJK Helsinki maçı hazırlıklarına başladı. Peki, Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA FB HJK Helsinki maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    FENERBAHÇE HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda karşı karşı karşıya gelecek.

    İşte maçın yayınlanacağı kanal;

    MAÇIN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklara bugün öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

    Saat 13.30'da başlayan idmanda dün oynanan Adana Demirspor maçının ilk 11'inde görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

        Diğer oyuncular ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

        Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia ve Dimitris Pelkas'ın tedavilerine devam edildi. Fenerbahçe, 17 Ağustos Salı günü yapacağı çalışmayla HJK Helsinki maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe - Helsinki maçının rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.
            Olası Marmara depremi için korkutan tahmin
            Haberler Spor Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA FB HJK Helsinki maçı hangi kanalda?
                SON DAKİKA