Fenerbahçe, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile Play-off mücadelesinde mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Ağustos günü karşılaşacağı HJK Helsinki maçı hazırlıklarına başladı. Peki, Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA FB HJK Helsinki maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda karşı karşı karşıya gelecek.

İşte maçın yayınlanacağı kanal;