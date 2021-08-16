Steven Caulker’dan Fenerbahçe’yi şok eden rest!

Tecrübeli futbolcunun yöneticilerle yaptığı görüşmede şok bir tavır koyduğu da öğrenildi. Fenerbahçe'ye gelmek için başta Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere birçok takımın teklifini geri çeviren Caulker'ın ayrılık için 2 yıllık sözleşmesinden doğan 2.4 milyon Euro'luk alacağını istediği belirlendi.