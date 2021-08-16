Steven Caulker’dan Fenerbahçe’yi şok eden rest!

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan transfer ettiği Steven Caulker, teknik direktör Vitor Pereira tarafından takımda düşünülmüyor. Sarı-Lacivertli yönetim tüm çabalarına rağmen Portekizli hocayı kararından vazgeçiremedi.
Pereira, Caulker'ı Adana Demirspor maçının kadrosuna almayınca mecburen yeni takım arayışları start aldı. Yönetim menajerler aracılığıyla İngiliz stoperi Süper Lig kulüplerine önermeye başladı.
Ancak Caulker'ın 1.2 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle şu ana kadar görüşülen kulüplerden olumlu bir geri dönüş olmadı.