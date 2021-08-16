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    • 16.08.2021 16:10
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    Steven Caulker’dan Fenerbahçe’yi şok eden rest!

    Vitor Pereira'nın istemediği İngiliz stoper Steven Caulker, 2.4 milyon Euro’luk alacağını Fenerbahçe’den istediği öğrenildi. Yüklü maaşı nedeniyle kulüplerden olumlu geri dönüş olmadı. Haberin detayları...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Caulker’dan Fenerbahçe’yi şok eden rest!

    Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan transfer ettiği Steven Caulker, teknik direktör Vitor Pereira tarafından takımda düşünülmüyor. Sarı-Lacivertli yönetim tüm çabalarına rağmen Portekizli hocayı kararından vazgeçiremedi.

    Pereira, Caulker'ı Adana Demirspor maçının kadrosuna almayınca mecburen yeni takım arayışları start aldı. Yönetim menajerler aracılığıyla İngiliz stoperi Süper Lig kulüplerine önermeye başladı.

    Ancak Caulker'ın 1.2 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle şu ana kadar görüşülen kulüplerden olumlu bir geri dönüş olmadı.

        Tecrübeli futbolcunun yöneticilerle yaptığı görüşmede şok bir tavır koyduğu da öğrenildi. Fenerbahçe'ye gelmek için başta Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere birçok takımın teklifini geri çeviren Caulker'ın ayrılık için 2 yıllık sözleşmesinden doğan 2.4 milyon Euro'luk alacağını istediği belirlendi.

        Kendisine büyük bir haksızlık yapıldığını düşünen yıldız futbolcunun Anadolu kulüplerine gitmeyi istemediği de gelen bilgiler arasında.

        Şu anda büyük bir limit problemi yaşayan Fenerbahçe yönetiminin bu krizi nasıl çözeceği büyük bir merakla bekleniyor.

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