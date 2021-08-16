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    • 16.08.2021 16:02
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    SON DAKİKA! Fenerbahçe aradığı sol beki Bundesliga'da buldu! Transferde rakip Benfica

    Son dakika haberine göre Portekizli teknik direktör Pereira'nın gelişiyle beraber sistem değişikliğine giden Fenerbahçe, sol kanat pozisyonu için aradığı ismi Bundesliga'da buldu. Bayer Leverkusen'in Brezilyalı sol beki için Portekizli teknik adam onay verirken, Benfica'nın transferde sarı-lacivertli ekibin rakibi olduğu belirtildi.

    Fenerbahçe aradığı sol beki Bundesliga’da buldu

    Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesinin ardından yeni bir oyun formatına geçen ve Caner Erkin'i kadro dışı bırakan Fenerbahçe, sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nu değerlendiriyordu. Genç futbolcudan istediği verimi alamayan Kanarya, aradığı ismi Almanya'da buldu.

    Fotomaç'ın Goal'ün Portekiz versiyonundan derlediği bilgilere göre Fenerbahçe, mevcut bölge için Bayer Leverkusen forması giyen 28 yaşındaki sol ben Wendell'i istiyor. Öte yandan sarı lacivertliler, yıldız isim için teklif de yaptı.

    Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, Wendell transferi için oyuncunun kulübüne 5 milyon euro bonservis ödemeye hazır ancak Leverkusen, oyuncusu için kapıyı 6 milyon eurodan açıyor.

        BENFICA DA İSTİYOR
        Bununla beraber Wendell'i Benfica teknik direktörü Jorge Jesus da istiyor. Wendell, daha önce Londrine, Parana, Gremio ve Leverkusen takımlarında oynamıştı.

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        Haberler Spor SON DAKİKA! Fenerbahçe aradığı sol beki Bundesliga'da buldu! Transferde rakip Benfica
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