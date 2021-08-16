SON DAKİKA! Fenerbahçe aradığı sol beki Bundesliga'da buldu! Transferde rakip Benfica

Fotomaç'ın Goal'ün Portekiz versiyonundan derlediği bilgilere göre Fenerbahçe, mevcut bölge için Bayer Leverkusen forması giyen 28 yaşındaki sol ben Wendell'i istiyor. Öte yandan sarı lacivertliler, yıldız isim için teklif de yaptı.