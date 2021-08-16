Mesut Özil attı Fenerbahçe kazandı! Avrupa basını Mesut'u konuşuyor... İşte manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe, zor da olsa 3 puanla dönmeyi başardı. Mesut Özil'in golüyle hayat bulan sarı-lacivertli ekip lige iyi bir başlangıç yaparken, yıldız isim de Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı. Mesut'un golü İngiltere ve Almanya'da da manşetleri süsledi. İşte Mesut Özil ile ilgili atılan o manşetler...
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun süren gol orucunu Adana'da bozdu. Yıldız futbolcu Şubat 2020'de oynanan Newcastle United maçından bu yana ilk kez gol sevinci yaşadı.
Mesut Özil'in uzun bir aranın ardından tekrar fileleri havalandırması, ne futbol hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği İngiltere ne de milli takımının formasını giydiği Almanya'da büyük bir heyecan yarattı.
Milliyet'in derlediği habere göre Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan yıldız isimle ilgili gelişmeye yer veren bu iki ülkede şu satırlara yer verildi;
DAILY MIRROR (İNGİLTERE)
'Mesut Özil 18 aylık gol suskunluğunu çocukluğundan beri tuttuğu takımının formasıyla sona erdirdi'
GOAL (İNGİLTERE)
"'Mesut Özil son olarak Arsenal'de Şubat 2020'de Newcastle maçında fileleri havalandırmıştı. Şimdi attığı bu golle yeni sezona daha umut verici bir başlangıç yaptı'