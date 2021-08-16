Fenerbahçe'de Tisserand sevinci! Pereira ile yeniden doğdu

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında Mesut Özil'in golüyle kazanırken galibiyette başrol oynayan isimlerden biri de geçen sezon çok eleştirilen Marcel Tisserand'tı.
Tecrübeli stoper, Adana deplasmanında ortaya koyduğu performansla taraftarın da beğenisini kazandı. Sosyal medyadaki Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Tisserand'ın içinden van Dijk çıkmış gibiydi. Harika oynadı. Pereira ile adeta yeniden doğdu" yorumları yaptı.
28 yaşındaki Kongolu stoper, Adana Demirspor maçında yüzde 67 ikili mücadele kazanırken, 4 hava topu aldı. 4 kez atak uzaklaştıran Tisserand, 3 top çaldı. 1 kez şut engelledi. 8 başarılı defansif aksiyon yaptı.