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    • 16.08.2021 12:20
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    Fenerbahçe'de Tisserand sevinci! Pereira ile yeniden doğdu

    Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla gönderilecekler listesine giren Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Tisserand, Pereira ile adeta yeniden doğdu. Tecrübeli stoper Adana Demirspor maçındaki oyunuyla büyük övgü topladı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    F.Bahçe’de Tisserand sevinci! Pereira ile yeniden doğdu

    Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında Mesut Özil'in golüyle kazanırken galibiyette başrol oynayan isimlerden biri de geçen sezon çok eleştirilen Marcel Tisserand'tı.

    Tecrübeli stoper, Adana deplasmanında ortaya koyduğu performansla taraftarın da beğenisini kazandı. Sosyal medyadaki Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Tisserand'ın içinden van Dijk çıkmış gibiydi. Harika oynadı. Pereira ile adeta yeniden doğdu" yorumları yaptı.

    28 yaşındaki Kongolu stoper, Adana Demirspor maçında yüzde 67 ikili mücadele kazanırken, 4 hava topu aldı. 4 kez atak uzaklaştıran Tisserand, 3 top çaldı. 1 kez şut engelledi. 8 başarılı defansif aksiyon yaptı.

        Tecrübeli oyuncu, yüzde 82 pas başarısı sağlarken, 4/7 uzun top isabeti sağladı. Sarı-Lacivertliler'de yeni sezon öncesi ismi gönderilecekler arasında yer alan Tisserand takımın önemli parçalarından biri olmaya aday...

        Tisserand geçen yıl Alman Ligi ekiplerinden Wolfsburg'tan 4 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilmişti. Fenerbahçeli oyuncu Süper Lig'de 26 maçta 1 gol ve 1 asistle mücadele etti.

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