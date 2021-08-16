Fenerbahçe, golcü Morelos için Glasgow Rangers’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor

Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de Samatta'nın kötü performansı tartışılıyor. Samatta'nın kötü performansı sonrası golcü için çalışmalar hızlandı.
Leipzig'den Norveçli golcü Alexander Sörloth ve Güney Koreli Hee-chan Hwang için beklemede olan Sarı Kanarya'da gündeme sürpriz bir isim daha geldi.
Fenerbahçe, Glasgow Rangers'ın 25 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos'u gündemine aldı. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Kolombiyalı golcünün İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.