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    • 16.08.2021 12:10
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    Fenerbahçe, golcü Morelos için Glasgow Rangers’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor

    Sarı Lacivertliler formsuz olan Samatta'nın yerine golcü arıyor. Bu kapsamda Sarı Kanarya, Glasgow Rangers’tan Alfredo Morelos'u izlemeye aldı. Haberin detayları...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe için Morelos iddiası

    Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de Samatta'nın kötü performansı tartışılıyor. Samatta'nın kötü performansı sonrası golcü için çalışmalar hızlandı.

    Leipzig'den Norveçli golcü Alexander Sörloth ve Güney Koreli Hee-chan Hwang için beklemede olan Sarı Kanarya'da gündeme sürpriz bir isim daha geldi.

    Fenerbahçe, Glasgow Rangers'ın 25 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos'u gündemine aldı. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Kolombiyalı golcünün İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

        Kariyerinde 254 maça çıkan Morelos, 140 gol atarken 56 da asist yaptı. 2017 yılından beri Glasgow Rangers'ta forma giyen 25 yaşındaki santrfor, 10 kez de milli takım formasını giydi.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da Alfredo Morelos'un transferine sıcak baktığı öğrenildi. Kolombiyalı golcünün ismi 2 yıl önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

        Morelos, Finlandiya ekibi Helsinki'den 2017 yılında 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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