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    Cedric Bakambu mu yoksa Hwang mı? Önümüzdeki hafta Fenerbahçeliler bayram yapacak

    Golcü transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe, BJ Guoan forması giyen Bakambu ve Leipzig’de oynayan Hwang’tan birini transfer etmeyi planlıyor. İki isim de teklife sıcak bakıyor...

    Golcüsüne kavuşuyor

    Fenerbahçe golcü transferi için artık son viraja girdi.

    Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki hafta golcü transferini sonlandırmak istiyor. Beşiktaş'ın transfer listesinde iki aday bulunuyor.

    Bunlardan ilki Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan'da forma giyen Cedric Bakambu. Kongolu yıldızın sözleşmesi yıl sonu bitiyor.

        12 MAÇTA 5 GOL VE 1 ASİST


        Daha önce de Türkiye'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bakambu bu sezon 12 maçta forma giydi ve 5 gol, 1 asist üretti.

        BAKAMBU'DAN KİM'E TEBRİK
        Bakambu        , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kanarya'nın yeni transferi Kim Min-jae'yi tebrik etti.

            Kanarya'nın diğer forvet adayı ise Leipzig'in golcüsü Hwang.

            2025 YILINDA SONA ERİYOR


            Güney Koreli oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Fenerbahçe 25 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Görüşmeler olumlu ilerliyor.
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            Haberler Spor Cedric Bakambu mu yoksa Hwang mı? Önümüzdeki hafta Fenerbahçeliler bayram yapacak
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