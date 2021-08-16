Beşiktaş Hollandalı stoper Stefano Denswil'in peşinde! Transfer için Medel devrede

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, son olarak Chelsea'nin forveti Batshuayi ile anlaşmaya vardı. Kara Kartal'da yeni hedef stoper transferi. Beşiktaş Yönetimi stoper transferi için arayışlarını sürdürüyor.