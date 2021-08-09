Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin doktoru açıkladı: Mucizeyi gerçekleştirdi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türk spor tarihinde kadın boksunda olimpiyat altın madalyası kazanan ilk sporcu oldu.
Tarihi başarı sonrası madalyasını Başkan Erdoğan'a hediye eden Sürmeneli'nin mart ayında kritik bir ameliyat geçirdiği ortaya çıkarken kazanılan altının tesadüf olmadığı bir kez daha kanıtlandı.
PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
Elindeki sakatlık nedeniyle uzun süre sıkıntı yaşayan milli boksör, birçok doktora başvursa da bir türlü kesin çözümü bulamamıştı. Busenaz Sürmeneli yaklaşık 5 ay önce Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Milli Takım Antrenörü Cahit Süme ile birlikte, spor yaralanmaları konusunda çok tecrübeli bir isim olan Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu'nun kliniğine gitti.
'BİR GÜN BİLE ÇOK ÖNEMLİ'
Bir dönem Basketbol Milli Takımı'nın doktoru olarak da görev yapan Beyzadeoğlu, ameliyatla milli boksörün elindeki sorunun giderileceğini söyledi. Ancak bu görüşmeden bir gün sonra sabah saatlerinde önemli görüşmeler gerçekleştirmek için ABD'ye gitmesi gereken Beyzadeoğlu, ameliyatın en erken bir hafta sonra yapılabileceğini bildirdi.