Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin doktoru açıkladı: Mucizeyi gerçekleştirdi!

Her şey planlandığı gibi oldu, başarılı bir ameliyat ile Busenaz, kendisini çok rahatsız eden el ağrısından kurtulurken, Beyzadeoğlu da uçağına yetişip programı için ABD'ye uçtu.

Ardından yaşananları hep birlikte izledik zaten. Ameliyatından sadece 2.5 ay sonraki kota müsabakalarından alnının akıyla çıktı Busenaz, ardından da Tokyo'da İstiklal Marşımızı dinletti, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi.