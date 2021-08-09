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    • Spor
    • 09.08.2021 09:39
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    • 09.08.2021 09:39
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    Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin doktoru açıkladı: Mucizeyi gerçekleştirdi!

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türk spor tarihinde kadın boksunda olimpiyat altın madalyası kazanan ilk sporcu oldu. Olimpiyat şampiyonu olan Sürmeneli'nin kazandığı altın madalyanın perde arkasında çok hızlı bir kararla yapılan ameliyat olduğu ortaya çıktı.

    Sürmeneli’nin ilk kez açıkladı: Mucizeyi gerçekleştirdi

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türk spor tarihinde kadın boksunda olimpiyat altın madalyası kazanan ilk sporcu oldu.

    Tarihi başarı sonrası madalyasını Başkan Erdoğan'a hediye eden Sürmeneli'nin mart ayında kritik bir ameliyat geçirdiği ortaya çıkarken kazanılan altının tesadüf olmadığı bir kez daha kanıtlandı.

    PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
    Elindeki sakatlık nedeniyle uzun süre sıkıntı yaşayan milli boksör, birçok doktora başvursa da bir türlü kesin çözümü bulamamıştı. Busenaz Sürmeneli yaklaşık 5 ay önce Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Milli Takım Antrenörü Cahit Süme ile birlikte, spor yaralanmaları konusunda çok tecrübeli bir isim olan Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu'nun kliniğine gitti.

    'BİR GÜN BİLE ÇOK ÖNEMLİ'
    Bir dönem Basketbol Milli Takımı'nın doktoru olarak da görev yapan Beyzadeoğlu, ameliyatla milli boksörün elindeki sorunun giderileceğini söyledi. Ancak bu görüşmeden bir gün sonra sabah saatlerinde önemli görüşmeler gerçekleştirmek için ABD'ye gitmesi gereken Beyzadeoğlu, ameliyatın en erken bir hafta sonra yapılabileceğini bildirdi.

        Bu seçenek milli boksör için çok geçti. Milliyet'te yer alan habere göre, sporcusunun Tokyo'dan madalya ile döneceğine çok inanan Federasyon Başkanı Gözgeç, haziran başında kota müsabakalarının olduğunu belirterek bir günün bile önemli olduğunu anlattı ve hemen ameliyat için ısrarcı oldu. Bu görüşmenin akşam saatlerinde gerçekleşiyor oluşu ve Prof. Dr. Beyzadeoğlu'nun erken saatlerde ABD'ye uçuşunun bulunması işi zorlaştırsa da bir çözüm bulundu.

        HIZLI BİR KARAR ALINDI
        Adeta seferberlik ilan edildi, hastane hızla hazır hale getirildi. Ameliyat ekibi oluşturuldu ve Busenaz, bir an olsun yanından ayrılmayan Başkan Gözgeç ve antrenörü Süme ile gece saat 04.00 sıralarında hastaneye gidip, sabahın ilk saatlerinde ameliyata alındı.

        Her şey planlandığı gibi oldu, başarılı bir ameliyat ile Busenaz, kendisini çok rahatsız eden el ağrısından kurtulurken, Beyzadeoğlu da uçağına yetişip programı için ABD'ye uçtu.

        Ardından yaşananları hep birlikte izledik zaten. Ameliyatından sadece 2.5 ay sonraki kota müsabakalarından alnının akıyla çıktı Busenaz, ardından da Tokyo'da İstiklal Marşımızı dinletti, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi.

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