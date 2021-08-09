Türk kadın sporcular Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda rekor kırarak tarihe geçti



Eda Tuğsuz

Cirit atmada elemeleri geçerek finale çıkan 24 yaşındaki Eda Tuğsuz ise final yarışlarında dördüncü oldu ve madalyaya çok yaklaştı. Eda bu performansıyla gelecek için de umut verdi.

KADIN SPORCULARIN MADALYA SAYISI

1992 Barcelona'da judocu Hülya Şenyurt'la ilk madalyasını alan 2004 Atina'da ise ilk altınını halterci Nurcan Taylan'la elde eden Türk kadını, Tokyo 2020'ye damga vurdu. Tokyo'da kazanılan 5 madalyayla birlikte Türk kadın sporcularının olimpiyattaki madalya sayısı 2'si altın, 3'ü gümüş, 7'si bronz olmak üzere toplamda 11'e çıktı.