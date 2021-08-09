Türk kadın sporcular Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda rekor kırarak tarihe geçti

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 50 kadın sporcuyla temsil edildi.
Nurcan Taylan
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından geri alınan madalyalar sayılmadığı için kadınlarda en yüksek madalya sayısı 2004'te Atina'da yaşandı. Yunanistan'daki olimpiyatta halterde Nurcan Taylan altın, Reyhan Arabacıoğlu ise bronz madalya aldı.
Busenaz Sürmeneli
Türk kadın sporcular, Tokyo 2020'de ise boksta Busenaz Sürmeneli'yle altın, Buse Naz Çakıroğlu'yla gümüş alırken Yasemin Adar güreşte, Hatice Kübra İlgün tekvandoda, Merve Çoban ise karatede bronz madalya aldı.