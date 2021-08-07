Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin ailesinden çok özel açıklamalar: 13 yıldır bunun için savaşıyordu



Sabaha kadar dua ettiklerini belirten Busenaz'ın ailesi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.



Milli sporcunun annesi Songül Sürmeneli'nin açıklamaları:



"Uyumadığımız gecelerin son gecesi oldu. Sevgili kızım madalyayı Türkiye'ye hediye etti. Bundan büyük bir gurur duyduk. Olimpik bir anne olarak Türk halkına selam gönderiyorum bizden dualarını eksik etmediler.



Bizlerle beraber uykusuz kaldılar. Şimdi ellerinde bayraklarla evimize geliyorlar. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum 2 kızımıza da çok büyük destek oldu. Sabaha kadar dua ettik.