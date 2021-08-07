Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin ailesinden çok özel açıklamalar: 13 yıldır bunun için savaşıyordu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın boksunda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yle, gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu Türk spor tarihine adlarını yazdırdılar.
Busenaz Sürmeneli, olimpiyatta 2004'ten sonra Türkiye'ye altın getiren ilk kadın sporcu oldu.
Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez çıktığı ringde rakiplerini eleyerek uzandığı finalde Çin Halk Cumhuriyeti'nden Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olan Trabzonsporlu sporcu Busenaz Sürmeneli'nin ailesi, kızlarının başarısının gururunu yaşıyor.
Sabaha kadar dua ettiklerini belirten Busenaz'ın ailesi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Milli sporcunun annesi Songül Sürmeneli'nin açıklamaları:
"Uyumadığımız gecelerin son gecesi oldu. Sevgili kızım madalyayı Türkiye'ye hediye etti. Bundan büyük bir gurur duyduk. Olimpik bir anne olarak Türk halkına selam gönderiyorum bizden dualarını eksik etmediler.
Bizlerle beraber uykusuz kaldılar. Şimdi ellerinde bayraklarla evimize geliyorlar. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum 2 kızımıza da çok büyük destek oldu. Sabaha kadar dua ettik.