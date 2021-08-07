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    • 07.08.2021 14:09
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    Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin ailesinden çok özel açıklamalar: 13 yıldır bunun için savaşıyordu

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Busenaz'ın mücadelesi tüm Türkiye gibi ailesini de gururlandırdı. Milli sporcunun ailesi özel açıklamalarda bulundu. Busenaz’ın annesi Songül Sürmeneli, "Gururluyum, huzurluyum yüreğim çocuğumun her yumruğunda attı." dedi. İkiz kardeşi Tuğçenaz ise, "13 yıldır bunun için savaşıyordu. Kafasına bir şey koyduysa onu yapana kadar durmaz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    13 yıldır bunun için savaşıyordu

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın boksunda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yle, gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu Türk spor tarihine adlarını yazdırdılar.


    Busenaz Sürmeneli, olimpiyatta 2004'ten sonra Türkiye'ye altın getiren ilk kadın sporcu oldu.




    Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez çıktığı ringde rakiplerini eleyerek uzandığı finalde Çin Halk Cumhuriyeti'nden Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olan Trabzonsporlu sporcu Busenaz Sürmeneli'nin ailesi, kızlarının başarısının gururunu yaşıyor.


    Sabaha kadar dua ettiklerini belirten Busenaz'ın ailesi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

    Milli sporcunun annesi Songül Sürmeneli'nin açıklamaları:

    "Uyumadığımız gecelerin son gecesi oldu. Sevgili kızım madalyayı Türkiye'ye hediye etti. Bundan büyük bir gurur duyduk. Olimpik bir anne olarak Türk halkına selam gönderiyorum bizden dualarını eksik etmediler.


    Bizlerle beraber uykusuz kaldılar. Şimdi ellerinde bayraklarla evimize geliyorlar. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum 2 kızımıza da çok büyük destek oldu. Sabaha kadar dua ettik.



        Gururluyum, huzurluyum yüreğim çocuğumun her yumruğunda attı. Kızımın kazanacağına emindim çünkü çok çalıştı çok mücadele etti. Seni tebrik ediyorum sağ ol var ol. Biz maçlardan 12 saat önce görüşmeyiz konsantrasyonu bozulmasın diye. O ihtiyacı olursa bizi arıyor."



        Milli sporcunun kardeşi Tuğçenaz Sürmenli'nin ifadeleri:
        "Sabah ne hissettiğimi hatırlamıyorum bile ancak kendime geldim. Çok heyecanlıyım kalbim güm güm atıyor. Buse'nin çocukluk hayali sonunda gerçek oldu.


        13 yıldır bunun için savaşıyordu. Kafasına bir şey koyduysa onu yapana kadar durmaz. Şu an çok mutluyuz ve bunu kelimelere dökmek mümkün değil. Buse'ye bunu için teşekkür ederim.


            Efsane gitti efsane geldi. Şu anda bizi aramasını bekliyoruz. Buse hep adını tarihe yazdırmak istiyordu. Şimdi adını tarihe altın harflerle yazdırıyor. Kendi rüzgarını orada estirdi ve geldi."

            Buzenaz Sürmenli ile antrenman yapan Bilge Kaan, "Buse orada kalitesini konuşturdu. Olimpiyatta Türk bayrağını göklere çıkardı. Bizlere çok büyük bir gurur yaşattı. Ona çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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            13 yıldır bunun için savaşıyordu
            Haberler Spor Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin ailesinden çok özel açıklamalar: 13 yıldır bunun için savaşıyordu
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