Milli sporcular yurda döndü! Coşkulu karşılama

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları tamamlandı.
Tokyo'dan dönen milli sporcular İstanbul Havalimanı'nda bayraklar ve çiçeklerle karşılandı.
EN ÇOK MADALYA KAZANDIĞIMIZ OLİMPİYAT OLDU
Türk sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya sevindi yaşadı. Tokyo Olimpiyatları en çok madalya kazandığımız olimpiyat oldu.
BUSENAZ ÇAKIROĞLU: TEK HEDEFİM MADALYANIN RENGİNİ ALTINA ÇEVİRMEK
Gümüş madalya kazanan milli boksör Busenaz Çakıroğlu, "Çok büyük bir başarı elde ettik, kazanılmamış bir başarı kazandık. Kendi branşımız adına da çok büyük bir başarı elde ettik. Benim tek hedefim artık bu madalyanın rengini altına çevirmek. Bu olimpiyatlarda bu zamana kadar kazanılmış en fazla madalya sayısını geçtik. Bu 2024 için çok büyük bir umut ışığı oldu" dedi.
YASEMİN ADAR: BU OLİMPİYATLAR TARİHE GEÇECEK
Bronz madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar ise duydularını şöyle anlattı:
"Çok mutluyum, çok gururluyum. Her zaman ağır siklette çok iyi işler başarıyoruz. Bu olimpiyatlar tarihe geçecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."
TAHA AKGÜL: VERDİĞİMİZ EMEKLERİN KARŞILIĞINI ALDIK
Bronz madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül de konuşmasında şunları söyledi:
"Tarihi bir olimpiyat geçirdik, 13 madalya aldık. İkinci olimpiyat madalyam oldu. Verdiğimiz emeklerin karşılığını almış olduk. 5 senedir bu olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."