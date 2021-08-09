Milli sporcular yurda döndü! Coşkulu karşılama





BUSENAZ ÇAKIROĞLU: TEK HEDEFİM MADALYANIN RENGİNİ ALTINA ÇEVİRMEK

Gümüş madalya kazanan milli boksör Busenaz Çakıroğlu, "Çok büyük bir başarı elde ettik, kazanılmamış bir başarı kazandık. Kendi branşımız adına da çok büyük bir başarı elde ettik. Benim tek hedefim artık bu madalyanın rengini altına çevirmek. Bu olimpiyatlarda bu zamana kadar kazanılmış en fazla madalya sayısını geçtik. Bu 2024 için çok büyük bir umut ışığı oldu" dedi.





YASEMİN ADAR: BU OLİMPİYATLAR TARİHE GEÇECEK

Bronz madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar ise duydularını şöyle anlattı:

"Çok mutluyum, çok gururluyum. Her zaman ağır siklette çok iyi işler başarıyoruz. Bu olimpiyatlar tarihe geçecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."