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    • 07.08.2021 10:21
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Boksta Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'den tarihi başarı!

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Boksta kadınlarda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu finalde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'ya yenilerek gümüş madalya kazandı. 69 kiloda ise Busenaz Sürmeneli, Çinli sporcu Hong Gu'yu finalde yenerek altın madalya kazandı.

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    Busenaz Sürmeneli’den tarihi başarı!

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.



    ALTIN MADALYA KAZANDI
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

    Kokugikan Arena'da Busenaz, tarihi finalde Çinli sporcu Hong Gu'yla karşılaştı.

    İlk rauntta tutuk olan Busenaz, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan Busenaz, bu sayede 5 hakemden de 10'ar puan alarak son raunda üstün girdi.

    Son rauntta da üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.


        SÖZÜMÜ TUTTUM
        Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum." dedi. Sürmeneli, Başkan Erdoğan'a da olimpiyat madalyası için söz vermişti.

        Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da büyük bir heyecanla izledi. Kasapoğlu, maç sonunda sarıldığı milli sporcuyu tarih yazdığı için tebrik etti.

        MADALYASINI ALDI
        Sürmeneli, madalyasını düzenlenen törenle aldı. Kokugikan Arena'da yapılan törende, 69 kiloda altın madalya elde eden Busenaz, İstiklal Marşı'nı Tokyo'da dinletti. Altın madalyasını alan Busenaz, İstiklal Marşı'nı söylerken göz yaşlarına hakim olamadı.

        Bu kategoride gümüş madalyayı Çinli sporcu Hong Gu, bronz madalyaları ise Hindistan'dan Lovlina Borgohain ile ABD'den Oshae Jones kazandı.



        BUSE NAZ ÇAKIROĞLU GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı. Kokugikan Arena'da Buse Naz, tarihi finalde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşılaştı.




        Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi.

            Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu ve Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

            Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği bulunan Buse Naz, olimpiyat gümüş madalyasını da başarılarına ekledi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.




            MADALYASINI ALDI
            Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, madalyasını düzenlenen törenle aldı.

            Kokugikan Arena'da yapılan törende, 51 kiloda gümüş madalya elde eden Buse Naz, podyuma çıktı.

                Buse Naz'a gümüş madalyasını FIFA Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Gianni Infantino takdim etti. Milli sporcu madalyasını boynuna takarken göz yaşlarına hakim olamadı.

                Bu kategoride altın madalyayı Buse Naz'ı finalde yenen Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva, bronz madalyaları ise Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang ile Japonya'dan Tsukimi Namiki kazandı.



                TÜRK SPOR TARİHİNE GEÇTİLER
                2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın boksunda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yle, gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu Türk spor tarihine adlarını yazdırdılar.

                Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan ve Türk sporunun "Busenazları" olarak sosyal medyada da ilgi odağı olan iki boksör, aldıkları madalyalarla tarihe geçtiler.

                17 YIL SONRA KADINLARDA ALTIN MADALYA
                Türk sporu kadınlarda 17 yıl sonra olimpiyatta altın madalya kazandı.

                Kadınlarda son altın madalyayı olimpiyatta 2004 Atina'da halterde Nurcan Taylan'la alan Türkiye, 17 yıl sonra Busenaz Sürmeneli'yle bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

                2012 Londra'da atletizmde 1500 metrede altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in madalyası doping gerekçesiyle geri alınmıştı.

                Busenaz Sürmeneli, olimpiyatta 2004'ten sonra Türkiye'ye altın getiren ilk kadın sporcu oldu.

                    TÜRK BOKSUNUN İLK ALTIN MADALYASI
                    Türk boksu, olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını Tokyo 2020'de elde etti.

                    Busenaz Sürmeneli, aldığı altın madalyayla bu açıdan da tarihe adını "altın" harflerle yazdırdı.

                    13 YIL SONRA İLK MADALYA BUSE NAZ ÇAKIROĞLU'NDAN
                    Buse Naz Çakıroğlu, Türk boksuna 13 yıl sonra olimpiyatta madalya kazandıran ilk boksör oldu.

                    Başarılı sporcu, aldığı gümüş madalyayla Türk boksunun 13 yıllık hasretini de dindirdi.

                    Türk boksunun olimpiyatlardaki madalya sayısı ise 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla toplamda 7'ye yükseldi.

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                    Haberler Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Boksta Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'den tarihi başarı!
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