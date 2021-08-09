Muslera ile Fatih Terim arasında soyunma odasında gerilim!

Ancak bu olaydan 1 gün sonra Muslera'nın Fatih Terim'den özür dilediği ve aradaki buzların eridiği belirlendi.

Tecrübeli kalecinin, "Yaptığım hatadan dolayı çok üzgündüm. Bu nedenle size yanlış bir tepki verdim. Hatalıyım, özür dilerim" dediği ifade edildi.

Bu görüşme sonrası Fatih Terim de sakinleşirken ikili arasındaki gerilim son bulmuş oldu.