Muslera ile Fatih Terim arasında soyunma odasında gerilim!

UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone karşısında şok bir beraberlik alan Galatasaray'da Fernando Muslera'nın büyük hatası gündeme oturmuştu. Maç 0-0 giderken penaltı yapıp kırmızı kart gören Uruguaylı kaleci, PSV maçının ardından bir kez daha şimşekleri üzerine çekmişti.
Karşılaşma sonrası Fatih Terim ve Muslera arasında soyunma odasında şok bir gerilim yaşandığı ortaya çıktı.
Skor nedeniyle oldukça öfkeli olan Terim'in tecrübeli kaleciye sert şekilde hatasını söylediği ve tepki gösterdiği belirlendi.