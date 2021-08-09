Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.08.2021 16:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.08.2021 17:13
    ABONE OL

    Muslera ile Fatih Terim arasında soyunma odasında gerilim!

    UEFA Avrupa Ligi’nde St. Johnstone karşısında şok bir beraberlik alan Galatasaray’da Fernando Muslera’nın büyük hatası gündeme oturmuştu. Maç 0-0 giderken penaltı yapıp kırmızı kart gören Uruguaylı kaleci, PSV maçının ardından bir kez daha şimşekleri üzerine çekmişti. Karşılaşma sonrası Fatih Terim ve Muslera arasında soyunma odasında şok bir gerilim yaşandığı ortaya çıktı. takvim.com.tr, St. Johnstone maçından sonra yaşananları açıklıyor. Haberin detayları...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Muslera ile Terim arasında soyunma odasında gerilim

    UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone karşısında şok bir beraberlik alan Galatasaray'da Fernando Muslera'nın büyük hatası gündeme oturmuştu. Maç 0-0 giderken penaltı yapıp kırmızı kart gören Uruguaylı kaleci, PSV maçının ardından bir kez daha şimşekleri üzerine çekmişti.

    Karşılaşma sonrası Fatih Terim ve Muslera arasında soyunma odasında şok bir gerilim yaşandığı ortaya çıktı.

    Skor nedeniyle oldukça öfkeli olan Terim'in tecrübeli kaleciye sert şekilde hatasını söylediği ve tepki gösterdiği belirlendi.

        Muslera'nın da kendini savunmak için tecrübeli teknik adama karşılık verdiği ifade edildi.

        Bunun üzerine soyunma odasındaki elektriklenme daha da büyüdü. Fatih Terim'in yaşanan gerilim sonrası çok sinirli bir şekilde soyunma odasını terk ettiği öğrenildi.

        TERİM'DEN ÖZÜR DİLEDİ

        Ancak bu olaydan 1 gün sonra Muslera'nın Fatih Terim'den özür dilediği ve aradaki buzların eridiği belirlendi.

        Tecrübeli kalecinin, "Yaptığım hatadan dolayı çok üzgündüm. Bu nedenle size yanlış bir tepki verdim. Hatalıyım, özür dilerim" dediği ifade edildi.

        Bu görüşme sonrası Fatih Terim de sakinleşirken ikili arasındaki gerilim son bulmuş oldu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bodrum ve Milas’ta yangın sonrası son durum
        Haberler Spor Muslera ile Fatih Terim arasında soyunma odasında gerilim!
            SON DAKİKA