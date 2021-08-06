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    • 06.08.2021 18:13
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    St. Johnstone’ın futbolcuları Bir Muslera bile etmiyorlar! Tek başına hepsinden fazla maaş...

    Son dakika spor haberleri... Galatasaray’ın St. Johnstone karşısında aldığı beraberliğin yankıları sürüyor. UEFA sıralamasında 179. sırada bulunan, son 10 Avrupa maçında sadece 1 kez kazanabilen İskoç ekibini yenemeyen Sarı-Kırmızılılar eleştiri oklarının hedefinde. Maçın yankıları sürerken dikkat çeken bir gerçek de ortaya çıktı İskoç ekibinin futbolcularına 1 sezonda ödediği toplam ücretin sadece 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Bir Muslera bile etmiyorlar!

    Galatasaray'ın St. Johnstone karşısında aldığı beraberliğin yankıları sürüyor. UEFA sıralamasında 179. sırada bulunan, son 10 Avrupa maçında sadece 1 kez kazanabilen İskoç ekibini yenemeyen Sarı-Kırmızılılar eleştiri oklarının hedefinde.

    FUTBOLCULARIN TOPLAM MAAŞI 1,5 MİLYON EURO
    Takım değeri 8 milyon Euro olan St. Johnstone'ın maaş bütçesi de bizler açısından çok acı bir gerçeği gözler önüne seriyor. Çünkü İskoç ekibinin futbolcularına 1 sezonda ödediği toplam ücret sadece 1.5 milyon Euro. Takımın en fazla kazanan ismi ise yıllık 120 bin Euro'luk maaşıyla kaleci Zender Clark.

    MUSLERA 2,5 MİLYON EURO KAZANIYOR
    Penaltıdan Galatasaray'a golü atan Jason Kerr'in yıllık kazancı ise sadece 60 bin Euro. Oysa ki yaptığı büyük hatayla Sarı-Kırmızılılar'ın canını yakan Fernando Muslera 2.5 milyon Euro kazanıyor.

    Yani Uruguaylı kaleci tek başına, St. Johnstone takımının tamamından fazla maaş alıyor.

        İskoç ekibinin ilk 11'de sahaya çıkan futbolcularının yıllık maaş toplamı ise sadece ama sadece 668 bin Euro. Bu rakam neredeyse, Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefi olan Ömer Bayram'ın maaşına denk geliyor.

        St. Johnston'ın transfer harcamaları da gerçekten çok çarpıcı. İskoç ekibinin tarihindeki en pahalı transferi, 1999-2000 sezonunda Rangers'tan 400 bin Euro karşılığında aldığı John-Paul McBride. St. Johnstone bu sezon 1'i kiralık 3 transfer yaparken kasasından hiç para çıkarmadı.

        İskoçya'nın 47 bin nüfuslu Perth şehrinde yer alan bir kasaba takımı olan St. Johnstone'ın Avrupa kupalarında herhangi bir başarısı bulunmuyor.

        İşte St. Johnstone'ın Galatasaray maçındaki 11'i ve kazandıkları yıllık ücretler:

        Zender Clark (120 bin Euro)

        Jason Kerr (60 bin Euro)

        Liam Gordon (55 bin Euro)

        Jamie McCart (40 bin Euro)

        Slaun Rooney (45 bin Euro)

        Reece Devine (25 bin Euro)

        Ali McCann (45 bin Euro)

        Murray Davidson (50 bin Euro)

        David Wotherspoon (75 bin Euro)

        Michael O'Halloran (105 bin Euro)

        Chris Kane (48 bin Euro)

        TOPLAM: 668 bin Euro

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        Haberler Spor St. Johnstone’ın futbolcuları Bir Muslera bile etmiyorlar! Tek başına hepsinden fazla maaş...
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