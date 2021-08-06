St. Johnstone’ın futbolcuları Bir Muslera bile etmiyorlar! Tek başına hepsinden fazla maaş...

Galatasaray'ın St. Johnstone karşısında aldığı beraberliğin yankıları sürüyor. UEFA sıralamasında 179. sırada bulunan, son 10 Avrupa maçında sadece 1 kez kazanabilen İskoç ekibini yenemeyen Sarı-Kırmızılılar eleştiri oklarının hedefinde.
FUTBOLCULARIN TOPLAM MAAŞI 1,5 MİLYON EURO
Takım değeri 8 milyon Euro olan St. Johnstone'ın maaş bütçesi de bizler açısından çok acı bir gerçeği gözler önüne seriyor. Çünkü İskoç ekibinin futbolcularına 1 sezonda ödediği toplam ücret sadece 1.5 milyon Euro. Takımın en fazla kazanan ismi ise yıllık 120 bin Euro'luk maaşıyla kaleci Zender Clark.
MUSLERA 2,5 MİLYON EURO KAZANIYOR
Penaltıdan Galatasaray'a golü atan Jason Kerr'in yıllık kazancı ise sadece 60 bin Euro. Oysa ki yaptığı büyük hatayla Sarı-Kırmızılılar'ın canını yakan Fernando Muslera 2.5 milyon Euro kazanıyor.
Yani Uruguaylı kaleci tek başına, St. Johnstone takımının tamamından fazla maaş alıyor.