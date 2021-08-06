St. Johnstone’ın futbolcuları Bir Muslera bile etmiyorlar! Tek başına hepsinden fazla maaş...

St. Johnston'ın transfer harcamaları da gerçekten çok çarpıcı. İskoç ekibinin tarihindeki en pahalı transferi, 1999-2000 sezonunda Rangers'tan 400 bin Euro karşılığında aldığı John-Paul McBride. St. Johnstone bu sezon 1'i kiralık 3 transfer yaparken kasasından hiç para çıkarmadı.

İskoçya'nın 47 bin nüfuslu Perth şehrinde yer alan bir kasaba takımı olan St. Johnstone'ın Avrupa kupalarında herhangi bir başarısı bulunmuyor.

İşte St. Johnstone'ın Galatasaray maçındaki 11'i ve kazandıkları yıllık ücretler:

Zender Clark (120 bin Euro)

Jason Kerr (60 bin Euro)

Liam Gordon (55 bin Euro)

Jamie McCart (40 bin Euro)

Slaun Rooney (45 bin Euro)

Reece Devine (25 bin Euro)

Ali McCann (45 bin Euro)

Murray Davidson (50 bin Euro)

David Wotherspoon (75 bin Euro)

Michael O'Halloran (105 bin Euro)

Chris Kane (48 bin Euro)

TOPLAM: 668 bin Euro