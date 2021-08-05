Galatasaray - St. Johnstone | CANLI ANLATIM İZLE

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geliyor.
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GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI 11'LERİ
Galatasaray: Muslera; Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt; Taylan Antalyalı; Kerem Aktürkoğlu, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Babel; Mostafa Mohamed.
ST. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Weatherspoon, Devine, O'Halloran, Kane