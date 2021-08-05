Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.08.2021 21:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.08.2021 21:08
    ABONE OL

    Galatasaray - St. Johnstone | CANLI ANLATIM İZLE

    Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Galatasaray - St. Johnstone | CANLI

    Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geliyor.

    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI 11'LERİ
    Galatasaray: Muslera; Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt; Taylan Antalyalı; Kerem Aktürkoğlu, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Babel; Mostafa Mohamed.

    ST. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Weatherspoon, Devine, O'Halloran, Kane

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Milli Güvenlik Kurulu toplandı
    Haberler Spor Galatasaray - St. Johnstone | CANLI ANLATIM İZLE