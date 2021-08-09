Andreas Cornelius Trabzonspor formasını giydi! Fırtına resmen açıkladı: Dikkat çeken paylaşım

Transfer döneminin en hızlı takımı olan Trabzonspor, bir ismi daha kadrosuna kattı. Danimarkalı golcü Andreas Cornelius, Karadeniz ekibine imza attı. İstanbul'a doğru yola çıkan Cornelius, bordo-mavili takımda 14 numaralı formayı giyecek.
5 MİLYON 100 BİN EURO BONSERVİS
Yaz transfer döneminde; Hamsik, Perez, Gervinho, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz ve Koita'yı kadrosuna katan Trabzonspor, golcüsünü de buldu.
İtalyan ekibi Parma'dan Andreas Cornelius, Trabzonspor'a 4 yıllık imza attı. Oyuncu için Parma kulübüne 5 yıl vadeyle 5 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödenecek.
Fırtına, Danimarkalı futbolcuya 4 yıllık sözleşme imzalarken, kontratın içeriğinde ise 1 milyon 500 bin Euro maaş ve çeşitli bonuslar içeren 1 milyon Euro ek ücret var.