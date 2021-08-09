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    • Spor
    • 09.08.2021 14:47
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    • 09.08.2021 14:47
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    Andreas Cornelius Trabzonspor formasını giydi! Fırtına resmen açıkladı: Dikkat çeken paylaşım

    Trabzonspor, Danimarkalı yıldız golcü Andreas Cornelius transferi için İtalyan ekibi Parma ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. Gelen son dakika haberine göre, Cornelius Trabzonspor formasını giydi ve İstanbul'a hareket etti.

    Cornelius formayı giydi!

    Transfer döneminin en hızlı takımı olan Trabzonspor, bir ismi daha kadrosuna kattı. Danimarkalı golcü Andreas Cornelius, Karadeniz ekibine imza attı. İstanbul'a doğru yola çıkan Cornelius, bordo-mavili takımda 14 numaralı formayı giyecek.


    5 MİLYON 100 BİN EURO BONSERVİS
    Yaz transfer döneminde; Hamsik, Perez, Gervinho, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz ve Koita'yı kadrosuna katan Trabzonspor, golcüsünü de buldu.
    İtalyan ekibi Parma'dan Andreas Cornelius, Trabzonspor'a 4 yıllık imza attı. Oyuncu için Parma kulübüne 5 yıl vadeyle 5 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödenecek.



    Fırtına, Danimarkalı futbolcuya 4 yıllık sözleşme imzalarken, kontratın içeriğinde ise 1 milyon 500 bin Euro maaş ve çeşitli bonuslar içeren 1 milyon Euro ek ücret var.
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        Haberler Spor Andreas Cornelius Trabzonspor formasını giydi! Fırtına resmen açıkladı: Dikkat çeken paylaşım
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