Beşiktaş'ın belalısı Atletico Minerio! Hulk'tan sonra Diego Costa için devreye girdiler...

Atletico bu kez de Beşiktaş'ın büyük oranda anlaşma sağladığı Diego Costa'ya kancayı attı. Brezilya basınında çıkan haberlere göre Atletico Mineiro, İspanyol forvete 2 yıllık resmi teklif yaptı.



Bu teklif sonrasında Diego Costa'nın aklının karıştığı ve transferde her an sürpriz gelişmeler yaşanabileceği de aktarıldı.