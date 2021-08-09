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    • 09.08.2021 18:33
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    Beşiktaş'ın belalısı Atletico Minerio! Hulk'tan sonra Diego Costa için devreye girdiler...

    Beşiktaş geçtiğimiz sezonun devre arasında Hulk’un transferi için büyük bir çaba harcamış ancak Atletico Mineiro’nun son dakikada yaptığı teklif işin rengini değiştirmişti. Atletico bu kez de Beşiktaş’ın büyük oranda anlaşma sağladığı Diego Costa’ya kancayı attı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Kartal’ın belalısı Atletico!

    Son şampiyon Beşiktaş forvet transferi için çalışmalarını sürdürürken beklenmeyen bir rakiple karşı karşıya kaldı.

    Kara-Kartal geçtiğimiz sezonun devre arasında Hulk'un transferi için büyük bir çaba harcamış ancak Atletico Mineiro'nun son dakikada yaptığı teklif işin rengini değiştirmişti.

    HULK'TAN SONRA COSTA İÇİN DEVREYE GİRDİLER
    Beşiktaş'ın elinden Hulk'u kapan Brezilya kulübü şimdi yeniden Siyah-Beyazlılar'ın karşısına çıktı.

    Atletico bu kez de Beşiktaş'ın büyük oranda anlaşma sağladığı Diego Costa'ya kancayı attı. Brezilya basınında çıkan haberlere göre Atletico Mineiro, İspanyol forvete 2 yıllık resmi teklif yaptı.


    Bu teklif sonrasında Diego Costa'nın aklının karıştığı ve transferde her an sürpriz gelişmeler yaşanabileceği de aktarıldı.

        BEŞİKTAŞ FİYAT YÜKSELTMEYECEK
        Alınan bilgilere göre Beşiktaş'ın transferi bitirmek için fiyat yükseltmek gibi bir düşüncesi kesinlikle yok. Yönetim aynı Rosier, Ghezzal ve Alex Teixeira'da olduğu gibi Diego Costa'yı da kendi istediği fiyatlara bitirmeyi hedefliyor.

        Yöneticilerin Diego Costa transferinden çok umutlu olduğu ve kısa süre içinde taraftarlara müjdeli haber vermek istediği de belirlendi.

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