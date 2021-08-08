Galatasaray'da Gedson Fernandes defteri yeniden açılıyor

Cimbom'da kapandı denilen Gedson Fernandes defteri yeniden açılıyor. Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımda tutma kararı aldığı Portekizli yıldızdan flaş bir hamle geldi. Hazırlık maçlarında çok az süre almasından rahasız olan Gedson, Benfica'ya resmi çekti.
TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK
Portekiz basınındaki iddialara göre yıldız futbolcu, yönetimle görüşme yaptı ve "Takımdan ayrılmak istiyorum" ifadesini kullandı. Bu hamle transferdeki tüm dengeleri değiştirecek.
YENİDEN GÜNDEME GELECEK
Benfica Başkanı Rui Costa'nın Gedson Fernandes'in geleceğini masaya yatırması bekleniyor. Bu durumda genç yıldızın Galatasaray'a transferi de yeniden gündeme gelecek.
TERİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL!
Teknik direktör Fatih Terim de daha önce yaptığı açıklamada Gedson için ağustos ayı sonunu işaret etmişti. Tecrübeli hoca için bu gelişmenin sürpriz olmadığı da ifade edildi.