Galatasaray'da Gedson Fernandes defteri yeniden açılıyor





TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Portekiz basınındaki iddialara göre yıldız futbolcu, yönetimle görüşme yaptı ve "Takımdan ayrılmak istiyorum" ifadesini kullandı. Bu hamle transferdeki tüm dengeleri değiştirecek.



YENİDEN GÜNDEME GELECEK

Benfica Başkanı Rui Costa'nın Gedson Fernandes'in geleceğini masaya yatırması bekleniyor. Bu durumda genç yıldızın Galatasaray'a transferi de yeniden gündeme gelecek.