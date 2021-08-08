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    • 08.08.2021 11:35
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    • 08.08.2021 11:35
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    Galatasaray'da forvete ilk aday Halil Dervişoğlu

    Galatasaray'da yabancı kuralı ve Mohamed'in formsuz oluşuyla beraber Diagne ve Falcao'nun geleceğindeki belirsizlik nedeniyle forvet transferi yeniden gündeme geldi. Forvet için ise ilk aday Halil Dervişoğlu...

    Galatasaray’da forvete ilk aday Halil Dervişoğlu
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    Galatasaray 'da forvet transferi yeniden gündemde. PSV Eindhoven ve St. Johnstone ile oynanan 3 maç sonrası yardımcılarıyla geniş çaplı bir analiz yapan teknik patron Fatih Terim, ileri uçtaki sıkıntıya dikkat çekti. Falcao'nun yönetim tarafından satış listesine konulması, Diagne'ye transfer için izin verilmesi ve oyuncunun genel istikrarsızlığı, Mostafa Mohamed'in de ilk geldiği gündeki fizik kalitesinden çok uzak olması, bu bölgeye bir takviye yapılmasını zorunlu kılıyor.

    Geçen sezon devre arasında kiralanan Halil Dervişoğlu, forvet adayları arasında ilk sırada yer alıyor. Lig biter bitmez Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmaya çalıştığı 21 yaşındaki golcünün bonservis maliyeti oldukça yüksek.

    YERLİ OLMASI BİR AVANTAJ
    Sarı-Kırmızılılar bu nedenle oyuncuyu 1 yıl daha kiralamayı hedefliyor. Bunun için de bizzat Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Brentford Kulübü'yle temaslarda bulunacak.

        Genç oyuncunun satın alma opsiyonuyla ya da opsiyonsuz kiralanması ve maaşının Galatasaray tarafından karşılanarak en kısa sürede İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

        Türk Milli Takımı'nda da top koşturan Halil'in, yerli avantajıyla ligde rotasyonu kolaylaştıracak olması da Terim'in bu transferi istemesindeki bir diğer kritik detay olarak öne çıkıyor.

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        Haberler Spor Galatasaray'da forvete ilk aday Halil Dervişoğlu
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