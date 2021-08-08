Galatasaray’da forvete ilk aday Halil Dervişoğlu

Galatasaray 'da forvet transferi yeniden gündemde. PSV Eindhoven ve St. Johnstone ile oynanan 3 maç sonrası yardımcılarıyla geniş çaplı bir analiz yapan teknik patron Fatih Terim, ileri uçtaki sıkıntıya dikkat çekti. Falcao'nun yönetim tarafından satış listesine konulması, Diagne'ye transfer için izin verilmesi ve oyuncunun genel istikrarsızlığı, Mostafa Mohamed'in de ilk geldiği gündeki fizik kalitesinden çok uzak olması, bu bölgeye bir takviye yapılmasını zorunlu kılıyor.