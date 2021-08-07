Son dakika: Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal ve Alex Teixeira açıklaması





İşte Emre Kocadağ'ın açıklamarından satır başları;



"Bugün medya Ghezzal transferi bitti diye haber geçti ama imza atılmadan bu iş bitmez. %100 bitti diyemeyiz. Son noktaları koyuyoruz. Bu işler bazen uzun sürüyor. Önemli olan bu işleri hem maddi hem de idari anlamda bizi zorlamayacak şekilde bitirebilmek."



"Şampiyon olmuş, iki kupalı bir kadromuz var. Bizim hedefimiz aynı kadroyu tutmak. Önemli oyuncular arasında yalnızca Aboubakar'la yolları ayırmıştık. Ghezzal işini de finalize edebilirsek kadroyu korumuş olacağız."