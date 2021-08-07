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    • 07.08.2021 22:08
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    Son dakika: Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal ve Alex Teixeira açıklaması

    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Rachid Ghezzal ve kulübü Leicester City ile prensipte anlaştıklarını duyurdu. Alex Teixeira transferine ilişkin konuşan Kocadağ, "Alex Teixeira inşallah hafta başında İstanbul'da olacak. Teknik ekibimizi de bizi de heyecanlandıran bir transfer oldu" dedi.

    Beşiktaş’tan Ghezzal ve Teixeira açıklaması

    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor canlı yayınında Rachid Ghezzal transferi hakkında açıklamalarda bulundu.



    Emre Kocadağ, "Rachid Ghezzal için bahsedilen rakamlardan düşük rakamlara konuşuyoruz. Ghezzal ve Leicester ile prensipte anlaştık. İmzaya atılmadan bitti denmez. İmzaya dökülmesini bekliyoruz" dedi.



    Öte yandan Kocadağ, Alex Teixeira'nın İstanbul'a geleceği tarihi de açıkladı.



    İşte Emre Kocadağ'ın açıklamarından satır başları;

    "Bugün medya Ghezzal transferi bitti diye haber geçti ama imza atılmadan bu iş bitmez. %100 bitti diyemeyiz. Son noktaları koyuyoruz. Bu işler bazen uzun sürüyor. Önemli olan bu işleri hem maddi hem de idari anlamda bizi zorlamayacak şekilde bitirebilmek."

    "Şampiyon olmuş, iki kupalı bir kadromuz var. Bizim hedefimiz aynı kadroyu tutmak. Önemli oyuncular arasında yalnızca Aboubakar'la yolları ayırmıştık. Ghezzal işini de finalize edebilirsek kadroyu korumuş olacağız."



        "Zikredilen rakamlardan daha düşük rakamlara imzaların atılması normal. Beşiktaş'ın hem oturmuş kadrosunun olması hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması, tercih edilen bir kadro olmasını sağlıyor."



        STEVEN CAULKER AÇIKLAMASI
        "Steven Caulker sene sonu itibarıyla serbest bir oyuncuydu. Bir temasımız olmuştu ama o dönem için olmadı. O defter bizim için kapandı. Zaten şu an kontratlı Fenerbahçe'nin bir oyuncusu. Konuşmak bize yakışmaz"




        "Teixeira inşallah hafta başında İstanbul'da olacak. Teknik ekibimizi de bizi de heyecanlandıran bir transfer oldu."

        "ÖNCELİĞİMİZ STOPER VE FORVET"
        "Önceliğimiz, stoper ve forvet. Üzerinde çalıştığımız ciddi isimler var. Bir hafta, on güne bitirmek istiyoruz. Takip ettiğimiz isimler, bu yüzden gecikmiş olabilir. Listedeki ilk isimler olmazsa, alternatiflere yöneleceğiz."

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