Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, genç futbolcu Burak Kapacak ile 5 yıllık anlaşma imzaladı!

Fenerbahçe daha önce takvim.com.tr'nin duyurduğu transferi resmen açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Bursaspor'dan Burak Kapacak ile 5 yıllık anlaşma imzaladıklarını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A Takımımız, Bursaspor'dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak'ı kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak'a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Burak Kapacak!"
Burak Kapacak geçen sezon TFF 1. Lig'de 31 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
Fenerbahçe bir video ile duyurduğu transferi sosyal medya hesabından, "Ailemize hoş geldin Burak" ifadeleriyle paylaştı.