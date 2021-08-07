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    • 07.08.2021 20:06
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    Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, genç futbolcu Burak Kapacak ile 5 yıllık anlaşma imzaladı!

    Fenerbahçe daha önce takvim.com.tr'nin duyurduğu transferi resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler genç futbolcu Burak Kapacak ile 5 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.

    Genç isme 5 yıllık imza!

    Fenerbahçe daha önce takvim.com.tr'nin duyurduğu transferi resmen açıkladı.

    Fenerbahçe Kulübü, Bursaspor'dan Burak Kapacak ile 5 yıllık anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A Takımımız, Bursaspor'dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak'ı kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak'a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Burak Kapacak!"

    Burak Kapacak geçen sezon TFF 1. Lig'de 31 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

    Fenerbahçe bir video ile duyurduğu transferi sosyal medya hesabından, "Ailemize hoş geldin Burak" ifadeleriyle paylaştı.
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    Haberler Spor Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe, genç futbolcu Burak Kapacak ile 5 yıllık anlaşma imzaladı!
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