Son dakika: Fenerbahçe, Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu

Fenerbahçe, Çin'in BJ Guoan Kulübünde forma giyen Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU

Takvim.com.tr Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Min-jae Kim'le ilgilendiğini duyurmuştu.