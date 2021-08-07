Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.08.2021 21:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.08.2021 21:11
    ABONE OL

    Son dakika: Fenerbahçe, Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Çin'in BJ Guoan Kulübünde forma giyen Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

    Fenerbahçe transferi duyurdu!

    Fenerbahçe, Çin'in BJ Guoan Kulübünde forma giyen Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

    PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA
    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

    TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
    Takvim.com.tr Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Min-jae Kim'le ilgilendiğini duyurmuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kamyoncuyu uyarınca başına gelmeyen kalmadı
    Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe, Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu
        SON DAKİKA