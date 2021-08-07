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    • 07.08.2021 19:53
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    Trabzonspor'da flaş ayrılık! Ekuban, Genoa'ya transfer oldu

    Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'da Ganalı futbolcu Caleb Ansah Ekuban ile yollar ayrıldı. Ekuban'ın İtalya ekibi Genoa ile anlaştığı duyuruldu.

    Trabzonspor’da ayrılık!

    Trabzonspor'da Ganalı futbolcu Caleb Ansah Ekuban ile yollar ayrıldı. Ekuban İtalya ekibi Genoa'ya transfer oldu.

    TRANSFER BEDELİ AÇIKLANDI
    Bordo-mavili kulüpten Kamuyu AydınlatmaPlatformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın, 300 bin Euro tutarındaki bonuslar dahil toplam 2 milyon 100 bin Euro karşılığında Genoa Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

    Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:
    "Caleb Ekuban'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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