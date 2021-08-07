Trabzonspor'da flaş ayrılık! Ekuban, Genoa'ya transfer oldu

Trabzonspor'da Ganalı futbolcu Caleb Ansah Ekuban ile yollar ayrıldı. Ekuban İtalya ekibi Genoa'ya transfer oldu.

TRANSFER BEDELİ AÇIKLANDI

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu AydınlatmaPlatformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın, 300 bin Euro tutarındaki bonuslar dahil toplam 2 milyon 100 bin Euro karşılığında Genoa Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Caleb Ekuban'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."